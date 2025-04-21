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Ekrem İmamoğlu'na sahte diploma soruşturmasında 28 kişi ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağrıldı.

Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 10:49 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 10:52
Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma soruşturmasında 28 kişi ifadeye çağrıldı

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İstanbul Üniversitesi, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının usule uygun olmadığı yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasının iptaline karar vermişti.

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi (Takvim.com.tr)

28 KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI
İmamoğlu'yla birlikte mezun olan öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı bir liste hazırlandı. İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen 28 kişi, soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

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