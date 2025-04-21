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Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Türksat 6A Türk mühendislerinin uzaya kazınmış mührüdür!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ülkenin uzaydaki izini daha da güçlendireceğini belirterek, "Haberleşme uydularımızın yedinci serilerinin hazırlık çalışmalarına da başladık. Yedinci nesil uydularımızla hem yerli ve milli kaynaklarımızı kullanacağız hem de uluslararası işbirliklerinden azami yararlanacağız." dedi. Türksat 6A'nın sadece bir uydu olmadığının altını çizen Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla şekillenen, ülkemizin mühendisliğinin, emeğinin ve vizyonunun uzaya kazınmış bir mührüdür." diye konuştu.

Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 16:23 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 16:23
Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Türksat 6A Türk mühendislerinin uzaya kazınmış mührüdür!

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Türksat 6A Hizmete Alma Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 1994'te başlayan uydu serüveninin, Türksat 1B, 1C, 2A, 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B ile güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipmanla üretilen Türksat 6A'yı hizmete alarak, Türkiye'yi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdıklarını ifade eden Uraloğlu, "Türksat 6A, sadece bir uydu değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla şekillenen, ülkemizin mühendisliğinin, emeğinin ve vizyonunun uzaya kazınmış bir mührüdür." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (ortada), Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen ʺTürksat 6A Hizmete Almaʺ törenine katıldı. Törende, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda), Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Türkiye'nin ilk astronotu ve Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı (sol 2) ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever (sağ 2) de yer aldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (ortada), Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen ʺTürksat 6A Hizmete Almaʺ törenine katıldı. Törende, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda), Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Türkiye'nin ilk astronotu ve Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı (sol 2) ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever (sağ 2) de yer aldı. (AA)

"UYDUNUN UZAY YOLCULUĞU 9 TEMMUZ 2024'TE BAŞLADI"
Uraloğlu, bu tarihi başarının temellerinin 2014'te proje finansörleri olan Bakanlığa bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi, TÜBİTAK ve TÜRKSAT arasında imzalanan anlaşmayla atıldığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da ASELSAN tarafından geliştirilen görev yüküyle projeye paydaş olarak destek verdi. 2015'te açılan Kahramankazan'daki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezimiz (USET) uydunun tasarım, entegrasyon ve test süreçlerinin ana üssü oldu. TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH gibi milli kurumlarımızla uydu yönetim birimi, tepki tekeri, güneş algılayıcıları, antenler ve güç kontrol birimleri gibi kritik bileşenleri yerli imkanlarla üreterek bu projeyi bir şahesere dönüştürdük."

Uraloğlu, uydunun asıl uzay yolculuğunun 9 Temmuz 2024'te SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya başarıyla fırlatılmasıyla başladığını, 20 Temmuz 2024'te geçici yörüngesine yerleştiğini, 23 Ekim 2024'te burada yapılan testleri başarıyla tamamladığını ve 28 Aralık 2024'te nihai görev yörüngesi olan 42 derece doğu yörüngesine ulaştığını anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (ortada), Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen ʺTürksat 6A Hizmete Almaʺ törenine katıldı. Törende, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda) da yer aldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (ortada), Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen ʺTürksat 6A Hizmete Almaʺ törenine katıldı. Törende, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda) da yer aldı. (AA)

"İLK TEST 17 ŞUBAT'TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"
Uydunun, 17 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk test yayınıyla haberleşme kabiliyetlerini kanıtlandığını bildiren Uraloğlu, bu başarının, Türkiye'nin uzayda kesintisiz iletişim sağlama gücünün en net göstergesi olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Türksat 6A ile Türkiye'nin, iletişimde yeni bir çağın kapısını sonuna kadar araladığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin küresel iletişim ağı yeniden şekilleniyor. Mevcut aktif 5 uydumuzla 3,5 milyarlık nüfusa hizmet sunuyorduk. Türksat 6A ile Hindistan'ın önemli bir bölümü, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi yeni coğrafyalara ulaşarak, hizmet verdiğimiz nüfusu 5 milyarın üzerine yükselttik. Bu, dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına erişen Türkiye demektir. Türksat 6A, en az 15 yıl boyunca TV yayıncılığı, acil durum haberleşmesi ve kesintisiz iletişim hizmetleriyle milletimizin hizmetinde olacak. Mevcut uydularımızı yedekleyerek hizmet kalitemizi güçlendirecek, ek kapasiteyle Türksat'ın sunduğu imkanları artıracak. Türksat 6A, afet ve kriz anlarında iletişim sürekliliğini sağlayarak milli güvenliğimizin temel taşlarından biri olacak, Türkiye'nin gücüne güç katan savunma sanayimize de hizmet edecek."

"TÜRKİYE, BÖLGESİNDE UYDU ÜRETİM MERKEZİ OLDU"
Uraloğlu, Türksat 6A'nın, aynı zamanda teknoloji transferi, yerli üretim ekosistemi, insan kaynağı yetiştirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması gibi kazanımlarıyla Türkiye'nin uzay sanayisine yön verecek bir dönüm noktası olduğunu belirterek, böylece, yerli ekipman üretiminde uluslararası arenada rekabet edebilecek seviyeye ulaşıldığını bildirdi.

Projenin, onlarca genç mühendisin yetişmesini sağladığını, uydu ve uzay teknolojilerinde insan kaynağı kapasitesini artırdığını anlatan Uraloğlu, "Bir haberleşme uydusunun yaklaşık 250 milyon dolar değeri olduğu düşünüldüğünde, Türksat 6A'nın ekonomik ve stratejik kazanımları da ülkemizin ekonomik gücüne güç katacaktır. Dışa bağımlılığı azaltarak milli güvenliğimizi perçinleyen bu proje, Türkiye'yi bölgesinde uydu üretim merkezine de dönüştürmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

"UYDUNUN FIRLATMA SÜRECİ TÜRKSAT TARAFINDAN DOĞRUDAN YÖNETİLDİ"
Uraloğlu, uydunun fırlatma sürecinin TÜRKSAT tarafından doğrudan yönetildiğini aktararak, bunun, Türkiye'nin uzay projelerinde bağımsız yönetim kabiliyetinin ve küresel liderlik gücünün bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Türksat 6A'nın, haberleşme uydusu olmanın ötesine geçtiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin uzaydaki izini daha da güçlendirecek, gökyüzünde milletimizin gururunu sonsuza dek taşıyacaktır. İnşallah, haberleşme uydularımızın yedinci serilerinin hazırlık çalışmalarına da başladık. Yedinci nesil uydularımızla hem yerli ve milli kaynaklarımızı kullanacağız hem de uluslararası işbirliklerinden azami yararlanacağız. Türkiye Yüzyılı'nda, daha nice eserlere Sayın Cummhurbaşkanımızın liderliğinizde imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum. "

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