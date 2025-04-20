DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e ziyaretler devam ediyor! AK Partili Bekir Bozdağ, Mahir Ünal ve Abdullah Güler hastaneye geldi

15 Nisan'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavisi yoğun bakımda devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerini sunmak isteyenler hastaneye gelmeye devam ediyor.
TBMM Başkanvekili ve Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, sanatçı Yılmaz Erdoğan ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tedavisinin beşinci gününde Sırrı Süreyya Önder'e ziyarette bulundu.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti. (AA)
"HEKİMLER ELLERİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMIŞLAR"
Ziyareti sonrasında açıklama yapan Bozdağ, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimizin rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi ve şifa dileklerimizi daha önce iletmiştik. Ancak bugün bizzat gelerek, yakınlarına hastanede ziyarette bulunarak, geçmiş olsun dileklerimizi ve şifa dileklerimizi iletmek istedik. Hem kızıyla, hem annesiyle, hem kardeşleriyle, hem de buradaki DEM Grubu milletvekilleriyle görüşme imkanı bulduk. Onlardan birtakım bilgiler de aldık. Ayrıca tabii ki Sağlık Bakanlığımızdan da her gün durumu hakkında özelde de bilgiler aldık. Bu konuda ayrıca sizleri gerekli şekilde bilgilendireceklerdir. Biz Sayın Başkan'ın şifa bulması için dua ediyoruz. Hekimler ellerinden gelenin en iyisini yapmışlar ve müdahaleleri vaktinde, doğru bir şekilde yaptıklarına dair herkesin ittifak ettiği bilgiler var. Bize düşen, bundan sonraki süreçte sıhhat bulmasını dilemek, bunun için dua etmektir; sabırla sonucu beklemektir. Allah şifa versin, Sırrı Başkan'ı ailesine, sevdiklerine bağışlasın diye dua ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyorum" dedi.
AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti. (DHA)
"SİYASETİ SAMİMİYETİ, SAHİCİLİĞİYLE YAPAN BİR ARKADAŞIMIZDI"
Ziyareti sonrasında açıklama yapan AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal "Bizde bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyoruz. Siyaseti samimiyeti, sahiciliğiyle yapan bir arkadaşımızdı. Kendisine afiyet diliyoruz. Ailesi ve dostlarıyla görüştük. Hem ailesine hem sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.