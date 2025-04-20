DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e ziyaretler devam ediyor! AK Partili Bekir Bozdağ, Mahir Ünal ve Abdullah Güler hastaneye geldi

Ziyareti sonrasında açıklama yapan Sanatçı Yılmaz Erdoğan, "Benim çok sevdiğim, çok yakın arkadaşım, kardeşim. Başından beri dakika dakika izliyorum süreci. Umutluyum, içim umutlu olmak istiyor. Sırrı'nın bunu atlatacağına inanıyorum. Bunu neredeyse biliyorum. O, maçı buradan vermez. Benim can dostum olarak ona ihtiyacım var, ama aslında bütün Türkiye'nin onun temsil ettiği şeye, onun muhabbetine, onun mesajına ihtiyacı var. O muhabbetin büyük ustasıdır. Neredeyse Türkçe'yi tekrar Türkçe'ye çeviren, birbirimizi, kendimizi anlamamıza büyük katkı sunan bir usta o. Tabii önce ailesinin ama sonra bütün ülkemizin ona ihtiyacı var. Onun da şu anda bunları hissettiğine, burdaaki varlığımızı hissettiğine inanıyorum. Doktorlarıyla konuşma fırsatım olmadı. Zaten onlar da herkese aynı şeyi anlatmaktan yorulmuşlardır diye düşünüyorum. Ama durum stabil dedikleri şekilde. Bu da iyi bir şey. Buradan iyiye gideceğini düşünüyorum" dedi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. (DHA)

"SIRRI BEY DİRENÇLİ BİR İNSAN BU SIKINTIYI DA ATLATACAKTIR"

Ziyaretinin ardından açıklama yapan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Burada DEM Parti milletvekillerimiz ve aile ile görüştük. Ben tekrar TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'e acil şifalar diliyorum. İnşallah tez zamanda iyileşir ve mecliste yeniden aramıza döner. Büyük bir rahatsızlık fakat herkes ümidini koruyor. İlk günden daha iyi bir seviyeye gelmesini memnuniyet ile karşılıyoruz. İlerleyen zamanlarda farklı durumlar meydana gelebilir fakat şu anda ilk zamanki kriz durumu daha iyiye gidiyor. Tabii risk durumu hala ve doktorlarla beraber beş günlük bekleme süresi önemli bir durum. Bekleyeceğiz, dua edeceğiz. Tabi kızınında dediği gibi; Sırrı bey dirençli bir insan, inşallah bu sıkıntıyı da atlatacaktır. Duamız o yönde.

Ülkenin bir çok kesiminden insanla temas ettiğimde şundan da memnuniyet duyuyorum, Sırrı bey için hem üzülüyorlar hem de dualarını ifade ediyorlar. Yani taşıdığı misyon halkımız ve toplumumuz nezdinde bıraktığı güzel bir hatıra var. Herkes de Sırrı beyi o şekilde hatırlıyor, ve herkes de dua ediyor. İnşallah tez zamanda aramıza kavuşur ve yeniden mecliste birlikte çalışmaya devam ederiz. Cumhurbaşkanımız da gün içerisinde sürekli süreci takip ediyor. Dönem dönem AK Parti Sağlık Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Halit Yerebakan hocamız, biliyorsunuz çok önemli bir kalp cerrahı, kendisi üzerinden de sürekli bilgi alıyor. Biraz önce bende Halit hocamız ile konuştum. Kendisi de zaten buraya gelecek. Sürekli irtibat halindeler. Ülkemiz ve devletimiz tüm imkanları ile beraber gereken her desteği veriyoruz. Tabi burada duaya da çok büyük bir ihtiyaç var" dedi.