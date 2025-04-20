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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e ziyaretler devam ediyor! AK Partili Bekir Bozdağ, Mahir Ünal ve Abdullah Güler hastaneye geldi

15 Nisan'da geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından tedavisi yoğun bakımda devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e ziyaretler sürüyor. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, sanatçı Yılmaz Erdoğan ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Önder'in tedavisinin beşinci gününde hastaneye gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Giriş Tarihi :21 Nisan 2025 , 00:22 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 00:22
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e ziyaretler devam ediyor! AK Partili Bekir Bozdağ, Mahir Ünal ve Abdullah Güler hastaneye geldi

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15 Nisan'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavisi yoğun bakımda devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerini sunmak isteyenler hastaneye gelmeye devam ediyor.

TBMM Başkanvekili ve Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, sanatçı Yılmaz Erdoğan ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tedavisinin beşinci gününde Sırrı Süreyya Önder'e ziyarette bulundu.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti. (AA)TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti. (AA)

"HEKİMLER ELLERİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMIŞLAR"

Ziyareti sonrasında açıklama yapan Bozdağ, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimizin rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi ve şifa dileklerimizi daha önce iletmiştik. Ancak bugün bizzat gelerek, yakınlarına hastanede ziyarette bulunarak, geçmiş olsun dileklerimizi ve şifa dileklerimizi iletmek istedik. Hem kızıyla, hem annesiyle, hem kardeşleriyle, hem de buradaki DEM Grubu milletvekilleriyle görüşme imkanı bulduk. Onlardan birtakım bilgiler de aldık. Ayrıca tabii ki Sağlık Bakanlığımızdan da her gün durumu hakkında özelde de bilgiler aldık. Bu konuda ayrıca sizleri gerekli şekilde bilgilendireceklerdir. Biz Sayın Başkan'ın şifa bulması için dua ediyoruz. Hekimler ellerinden gelenin en iyisini yapmışlar ve müdahaleleri vaktinde, doğru bir şekilde yaptıklarına dair herkesin ittifak ettiği bilgiler var. Bize düşen, bundan sonraki süreçte sıhhat bulmasını dilemek, bunun için dua etmektir; sabırla sonucu beklemektir. Allah şifa versin, Sırrı Başkan'ı ailesine, sevdiklerine bağışlasın diye dua ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyorum" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti. (DHA)AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti. (DHA)

"SİYASETİ SAMİMİYETİ, SAHİCİLİĞİYLE YAPAN BİR ARKADAŞIMIZDI"

Ziyareti sonrasında açıklama yapan AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal "Bizde bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyoruz. Siyaseti samimiyeti, sahiciliğiyle yapan bir arkadaşımızdı. Kendisine afiyet diliyoruz. Ailesi ve dostlarıyla görüştük. Hem ailesine hem sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Sanatçı Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti. (DHA)Sanatçı Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti. (DHA)

"'TÜRKİYE'NİN ONUN TEMSİL ETTİĞİ ŞEYE İHTİYACI VAR"

Ziyareti sonrasında açıklama yapan Sanatçı Yılmaz Erdoğan, "Benim çok sevdiğim, çok yakın arkadaşım, kardeşim. Başından beri dakika dakika izliyorum süreci. Umutluyum, içim umutlu olmak istiyor. Sırrı'nın bunu atlatacağına inanıyorum. Bunu neredeyse biliyorum. O, maçı buradan vermez. Benim can dostum olarak ona ihtiyacım var, ama aslında bütün Türkiye'nin onun temsil ettiği şeye, onun muhabbetine, onun mesajına ihtiyacı var. O muhabbetin büyük ustasıdır. Neredeyse Türkçe'yi tekrar Türkçe'ye çeviren, birbirimizi, kendimizi anlamamıza büyük katkı sunan bir usta o. Tabii önce ailesinin ama sonra bütün ülkemizin ona ihtiyacı var. Onun da şu anda bunları hissettiğine, burdaaki varlığımızı hissettiğine inanıyorum. Doktorlarıyla konuşma fırsatım olmadı. Zaten onlar da herkese aynı şeyi anlatmaktan yorulmuşlardır diye düşünüyorum. Ama durum stabil dedikleri şekilde. Bu da iyi bir şey. Buradan iyiye gideceğini düşünüyorum" dedi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. (DHA)AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. (DHA)

"SIRRI BEY DİRENÇLİ BİR İNSAN BU SIKINTIYI DA ATLATACAKTIR"

Ziyaretinin ardından açıklama yapan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Burada DEM Parti milletvekillerimiz ve aile ile görüştük. Ben tekrar TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'e acil şifalar diliyorum. İnşallah tez zamanda iyileşir ve mecliste yeniden aramıza döner. Büyük bir rahatsızlık fakat herkes ümidini koruyor. İlk günden daha iyi bir seviyeye gelmesini memnuniyet ile karşılıyoruz. İlerleyen zamanlarda farklı durumlar meydana gelebilir fakat şu anda ilk zamanki kriz durumu daha iyiye gidiyor. Tabii risk durumu hala ve doktorlarla beraber beş günlük bekleme süresi önemli bir durum. Bekleyeceğiz, dua edeceğiz. Tabi kızınında dediği gibi; Sırrı bey dirençli bir insan, inşallah bu sıkıntıyı da atlatacaktır. Duamız o yönde.

Ülkenin bir çok kesiminden insanla temas ettiğimde şundan da memnuniyet duyuyorum, Sırrı bey için hem üzülüyorlar hem de dualarını ifade ediyorlar. Yani taşıdığı misyon halkımız ve toplumumuz nezdinde bıraktığı güzel bir hatıra var. Herkes de Sırrı beyi o şekilde hatırlıyor, ve herkes de dua ediyor. İnşallah tez zamanda aramıza kavuşur ve yeniden mecliste birlikte çalışmaya devam ederiz. Cumhurbaşkanımız da gün içerisinde sürekli süreci takip ediyor. Dönem dönem AK Parti Sağlık Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Halit Yerebakan hocamız, biliyorsunuz çok önemli bir kalp cerrahı, kendisi üzerinden de sürekli bilgi alıyor. Biraz önce bende Halit hocamız ile konuştum. Kendisi de zaten buraya gelecek. Sürekli irtibat halindeler. Ülkemiz ve devletimiz tüm imkanları ile beraber gereken her desteği veriyoruz. Tabi burada duaya da çok büyük bir ihtiyaç var" dedi.

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