Bugün ne sınavı var? 19-20 Nisan DGUY, DUS sınavları saat kaçta başlıyor? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama!

19-20 Nisan 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (DGUY) ile birlikte hafta sonu yoğun bir sınav trafiği yaşanacak. Peki hafta sonu sınavlar saat kaçta başlıyor? İşte ÖSYM takvimi!
BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?
19 Nisan 2025 Cumartesi
2025-DGUY
Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
⏰ Sınav Saati: 13:45
20 Nisan 2025 Pazar
2025-GUY
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
⏰ Sınav Saati: 13:45
2025-DUS 1. Dönem
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
⏰ Sınav Saati: 10:15
2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem
Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
⏰ Sınav Saati: 10:15