Bugün ne sınavı var? 19-20 Nisan DGUY, DUS sınavları saat kaçta başlıyor? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama!

19-20 Nisan 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (DGUY) ile birlikte hafta sonu yoğun bir sınav trafiği yaşanacak. Peki hafta sonu sınavlar saat kaçta başlıyor? İşte ÖSYM takvimi!

(Kaynak: AA)

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

19 Nisan 2025 Cumartesi

2025-DGUY

Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

⏰ Sınav Saati: 13:45

20 Nisan 2025 Pazar

2025-GUY

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

⏰ Sınav Saati: 13:45

2025-DUS 1. Dönem

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

⏰ Sınav Saati: 10:15

2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem

Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

⏰ Sınav Saati: 10:15