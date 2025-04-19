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Bugün ne sınavı var? 19-20 Nisan DGUY, DUS sınavları saat kaçta başlıyor? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama!

Öğrenci ve adayların merakla beklediği 2025 GUY, DGUY, DUS sınavları bu hafta sonu gerçekleştirilecek. 19-20 Nisan hangi sınavların olduğu ve saat kaçta başlayacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Adaylar, sınav günü olası gecikmeleri ve mağduriyetleri önlemek adına ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sınav giriş belgelerine erişebilirler. Peki sınavlar saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 09:33 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 09:33
Bugün ne sınavı var? 19-20 Nisan DGUY, DUS sınavları saat kaçta başlıyor? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama!

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19-20 Nisan 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (DGUY) ile birlikte hafta sonu yoğun bir sınav trafiği yaşanacak. Peki hafta sonu sınavlar saat kaçta başlıyor? İşte ÖSYM takvimi!

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

19 Nisan 2025 Cumartesi

2025-DGUY
Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
⏰ Sınav Saati: 13:45

20 Nisan 2025 Pazar

2025-GUY
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
⏰ Sınav Saati: 13:45

2025-DUS 1. Dönem
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
⏰ Sınav Saati: 10:15

2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem
Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
⏰ Sınav Saati: 10:15

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

🔴Tüm adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilirler.