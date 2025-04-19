Özgür Özel traktöre binince akıllara o vaadi geldi: Çarpıcı olsun diye yazdık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu ve A Takımı "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.
CHP YOLSUZLUĞU PERDELEMEK İÇİN HER YOLU DENİYOR
CHP ise 560 milyar TL'yi bulduğu iddia edilen yolsuzluğu perdelemek için türlü yollara başvurdu. Sokak çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel defalarca kez Başkan Erdoğan'ı hedef aldı Türkiye'yi batıya şikayet etti ve boykot çağrılarıyla ekonomiyi baltaladı.