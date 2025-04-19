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Özgür Özel traktöre binince akıllara o vaadi geldi: Çarpıcı olsun diye yazdık

İstanbul’daki büyük yolsuzluk operasyonuyla köşeye sıkışan CHP, kamuoyunun dikkatini dağıtmak için her gün yeni bir yola başvuruyor. Sokak çağrıları, boykot tehditleri ve Başkan Erdoğan’a yönelik ithamlarla tansiyonu yükselten CHP Genel Başkanı Özgür Özel son olarak Yozgat'ta bir traktörün üzerinde görüldü. CHP Genel Başkanının, Yozgat mitingine traktörle gitmesi popülist siyasetin yeni bir örneği olarak değerlendirilirken Özel’in yıllar önce "Çarpıcı olsun diye yazdık" itirafında bulunduğu "Bedava traktör vaadi" akıllara geldi.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 15:47 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 15:47
Özgür Özel traktöre binince akıllara o vaadi geldi: Çarpıcı olsun diye yazdık

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu ve A Takımı "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

CHP YOLSUZLUĞU PERDELEMEK İÇİN HER YOLU DENİYOR
CHP ise 560 milyar TL'yi bulduğu iddia edilen yolsuzluğu perdelemek için türlü yollara başvurdu. Sokak çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel defalarca kez Başkan Erdoğan'ı hedef aldı Türkiye'yi batıya şikayet etti ve boykot çağrılarıyla ekonomiyi baltaladı.

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ÖZGÜR ÖZEL TRAKTÖRE BİNDİ
İl il gezerek mitingler düzenleyen Özgür Özel buradaki konuşmalarıyla da gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Özel son olarak Yozgat'a gitti.

Özgür Özel Yozgat'ta traktöre bindiÖzgür Özel Yozgat'ta traktöre bindi

Çiftçilerle buluşacağını söyleyen Özel miting alanına traktörle gitti.

TRAKTÖR VAADİ AKILLARA GELDİ
Özgür Özel'in traktör kullanması 2019 yerel seçimleri öncesi verdiği "Her çiftçiye bedava traktör" vaadini hatırlattı.

O dönem CHP Grup Başkanvekili olan Özgür Özel seçimler öncesi "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör..." şeklinde bir tweet atarak vaatte bulunmuştu.

Özgür Özel'in 2019 yılında ʺçarpıcı olsun diyeʺ yatığı traktör vaadiÖzgür Özel'in 2019 yılında ʺçarpıcı olsun diyeʺ yatığı traktör vaadi

Ancak Büyükişehirleri kazanan CHP bu vaadini gerçekleştirmedi daha sonra bir canlı yayına katılan Özgür Özel kendisine yönetilen soruya verdiği yanıtla adeta CHP'yi özetledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

"ÇARPICI OLSUN DİYE YAZDIK"
Söz konusu tweeti atan Özgür Özel'e "Nerede traktörler" sorusu sorulunca o sözün çarpıcı olsun diye yazıldığını söyledi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kampanya ekibi şöyle söyledi. 'Çok güzel bir klibimiz var. CHP'lilerin verdiği desteği anlatabilmek için sizin hesabınızdan paylaşırsak iyi olur' dediler. Paylaştık, o video artık yok. Orada şöyle bir şey söyleniyor. CHP'li belediyenin olduğu yerde çiftçiyseniz tohum, gübre desteği verilecek diyor. CHP'li Aydın belediyesindeki çiftçi mutlu. o yüzden CHP'li belediye seçerseniz beş yılın sonunda bir traktör alacak birikiminiz olur diye söyledik. Çarpıcı olsun diye 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör...' yazdık"

CHPli Özgür Özelden CHPnin bedava traktör vaadine ilişkin savunma: Çarpıcı olsun diye yazdıkCHPli Özgür Özelden CHPnin bedava traktör vaadine ilişkin savunma: Çarpıcı olsun diye yazdık
CHP'li Özgür Özel'den 'CHP'nin bedava traktör' vaadine ilişkin savunma: Çarpıcı olsun diye yazdık

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