Özgür Özel traktöre binince akıllara o vaadi geldi: Çarpıcı olsun diye yazdık

O dönem CHP Grup Başkanvekili olan Özgür Özel seçimler öncesi "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör..." şeklinde bir tweet atarak vaatte bulunmuştu.

Ancak Büyükişehirleri kazanan CHP bu vaadini gerçekleştirmedi daha sonra bir canlı yayına katılan Özgür Özel kendisine yönetilen soruya verdiği yanıtla adeta CHP'yi özetledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

"ÇARPICI OLSUN DİYE YAZDIK"

Söz konusu tweeti atan Özgür Özel'e "Nerede traktörler" sorusu sorulunca o sözün çarpıcı olsun diye yazıldığını söyledi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kampanya ekibi şöyle söyledi. 'Çok güzel bir klibimiz var. CHP'lilerin verdiği desteği anlatabilmek için sizin hesabınızdan paylaşırsak iyi olur' dediler. Paylaştık, o video artık yok. Orada şöyle bir şey söyleniyor. CHP'li belediyenin olduğu yerde çiftçiyseniz tohum, gübre desteği verilecek diyor. CHP'li Aydın belediyesindeki çiftçi mutlu. o yüzden CHP'li belediye seçerseniz beş yılın sonunda bir traktör alacak birikiminiz olur diye söyledik. Çarpıcı olsun diye 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör...' yazdık"