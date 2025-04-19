İstanbul’da sis alarmı! 19 Nisan uçuşlar iptal mi? Rötar sorgulama ekranı

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Megakent güne yoğun sisle başladı. Havanın seyrine ilişkin MGM'den açıklama geldi. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği paylaşıldı. Gelişmelerin ardından İstanbul kalkışlı uçuşu olan vatandaşlar Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı uçuşlarında son durumu araştırıyor.

ISG 19 Nisan 2025 uçuşlar iptal mi? Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) tarafından, İstanbul'da 19 Nisan sabahı etkili olması beklenen sis ile ilgili açıklama yapıldı.