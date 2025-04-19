İstanbul’da sis alarmı! 19 Nisan uçuşlar iptal mi? Rötar sorgulama ekranı

Megakent güne yoğun sisle başladı. Havanın seyrine ilişkin MGM'den açıklama geldi. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği paylaşıldı. Gelişmelerin ardından İstanbul kalkışlı uçuşu olan vatandaşlar Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı uçuşlarında son durumu araştırıyor.
ISG
19 Nisan 2025 uçuşlar iptal mi?
Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) tarafından, İstanbul'da 19 Nisan sabahı etkili olması beklenen sis ile ilgili açıklama yapıldı.
(Takvim Foto Arşiv)
HEAŞ tarafından paylaşılan açıklamada uçuşlarda gecikmenin olabileceği ifade edilerek şu sözlere yer verildi:
"19.04.2025 tarihinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda beklenen sis hadisesi nedeniyle, sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler meydana gelebilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir"