SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İstanbul'da sis alarmı! 19 Nisan uçuşlar iptal mi? Rötar sorgulama ekranı

İstanbul güne yoğun sisle gözlerini açtı. Havanın seyrine ilişkin MGM'den açıklama geldi. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği paylaşıldı. Gelişmelerin ardından İstanbul kalkışlı uçuşu olan vatandaşlar Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı uçuşlarında son durumu araştırıyor. Peki sis nedeniyle 19 Nisan'da uçuşlar iptal mi? Hangi uçuşlar rötarlı olacak? İşte resmi açıklamalar ve hava trafiğinde son durum.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 11:33 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 11:39
İstanbul’da sis alarmı! 19 Nisan uçuşlar iptal mi? Rötar sorgulama ekranı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Megakent güne yoğun sisle başladı. Havanın seyrine ilişkin MGM'den açıklama geldi. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği paylaşıldı. Gelişmelerin ardından İstanbul kalkışlı uçuşu olan vatandaşlar Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı uçuşlarında son durumu araştırıyor.

ISGISG

19 Nisan 2025 uçuşlar iptal mi?

Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) tarafından, İstanbul'da 19 Nisan sabahı etkili olması beklenen sis ile ilgili açıklama yapıldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HEAŞ tarafından paylaşılan açıklamada uçuşlarda gecikmenin olabileceği ifade edilerek şu sözlere yer verildi:

"19.04.2025 tarihinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda beklenen sis hadisesi nedeniyle, sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler meydana gelebilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir"

A haberA haber

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlanan bazı kalkışlar sabah saatlerinden itibaren gecikmeli devam ederken yolcular dinlenme alanında uçaklarının kalkmasını bekledi.

UÇUŞ RÖTAR SORGULAMA EKRANI

İstanbul’da neden sis var, kaç gün sürecek? 19-20 Nisan hafta sonu hava nasıl olacak?İstanbul’da neden sis var, kaç gün sürecek? 19-20 Nisan hafta sonu hava nasıl olacak?
İstanbul'da neden sis var, kaç gün sürecek? 19-20 Nisan (hafta sonu) hava nasıl olacak?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’den gizli toplantılar için her yerde jammer kalkanı! 84 sinyal kesici cihazın faturası belediye kasasından
Rusya devrik diktatör Beşar Esad’ı Suriye’ye iade etmeyi reddediyor! Moskova’nın tek bir şartı var
Bakanlık harekete geçti: Fırsatçılara baskın! Fahiş fiyatta ürün satan firmalara 17 milyon lira ceza
Evde çalışanlara emeklilik imkanı! Uygulama nasıl yapılıyor? Ne kadar prim ödeyecek?
Galatasaray’dan dev plan! Çifte dünya yıldızı
+18 paylaşımları ve gizemli partilerinin ardından tutuklanmıştı! Kilit isme yeni dava
Ayşe Barım’ın mal varlıkları mercek altında! Telefon görüşmesinde gizli villa tespit edildi
Spor yazarları Galatasaray-Bodrumspor maçını yorumladı! Penaltı kararı doğru muydu? O oyuncu için bomba sözler: Formanın hakkını vermedi
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Kızından duygusal paylaşım: Seni çok özledim
Şam’a saldırı mı olacak? Beyaz Saray’dan ABD vatandaşlarına Suriye’den çıkın uyarısı
Yumurtalık ticaretine dair mesajlar ortaya çıktı! Mağdurların akıllarına bakın nasıl girmişler
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!
Başkan Erdoğan’dan 3. Uluslararası Yeditepe Bienali’nde önemli açıklamalar
CHP kayyum desteği kesti dedi Özgür Çelik yolsuzluğu itiraf etti! Şişli Belediyesi’nde yasa dışı bağış skandalı: Kim bu gönüllü bağışçılar?
ÖĞRETMEN ATAMA SON DURUM 2025 | Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?
Galatasaray’ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturması: İtirafçı olan Murat Abbas ve Emre Serkan Bayraktar adli kontrolle tahliye edildi!
İkinci teğmenler yalanı: CHP yandaşları bu kez peç üzerinden operasyona girişti! Özgür Özel köpürttü ama gerçek başka çıktı
Olağanüstü kurultaya iptal davası hazırlığı... Lütfü Savaş cephesi TAKVİM’e konuştu: Özel’in genel başkanlığı meşru değil ortada ’Tam Kanunsuzluk’ hali var
Aile Saadeti geliyor... Burak Aksak ve Selçuk Aydemir 11 yıl sonra atv için bir aradalar!