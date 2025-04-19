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Başkan Erdoğan'dan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni’ne katılıyor.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 16:49 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 17:18
Başkan Erdoğan’dan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

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Başkan Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni'ne katılıyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni verilesi ile sizlerle bir aradayız. Hastanemiz ülkemiz için hayırlara vesile olsun. Son 23 yılda sağlık alanında büyük dönüşüme imza attık. Modern sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık.

İleri teknolojili her türlü araç gereci ile 23 yıl öncesine göre hayal dahil edilemeyen seviyedeyiz. Bazı aksaklıklar olabilir, oralarda da sorunları gidermek için çalışıyoruz. Bizim için siyasette rehberimiz bellidir, devlet millet için vardır; vatandaşına hizmet etmek için vardır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz.

TOPLAM HASTANE SAYIMIZI 1.547'YE ÇIKARDIK
O kötü günleri gençlerimiz bilmiyor. Tedavinin, ilaç bulmanın dert olduğu günleri gençlerimiz bilmez. Eskiden sağlık denince insanımızın neden endişeye kapıldığını bugün idrak edemiyor. Sağlık alanında yaptıklarımızı gösteren, özetin de özeti bazı verileri paylaşmak istiyorum. Toplam hastane sayımızı 1.547'ye çıkardık. 11 şehir hastanemizin yapımı sürüyor. Proje halinde olanlar bittiğinde 45 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. 1 milyon 47 bin yeni personelle sağlık ordumuzu daha da büyüttük, altyapıları güçlendirdik, ekipmanları modernize ettik. 2 milyon 840 binin üzerindeki vatandaşımıza evde sağlık hizmeti veriyoruz.

NORMAL DOĞUM PANKARTINDAN BİLE RAHATSIZ OLDULAR
Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?

Detaylar gelecek...

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