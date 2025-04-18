PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yenidoğan çetesine ikinci dalga operasyon! Savcıyı makamında tehdit etmişlerdi! Pazarlık ortaya çıktı: Hakim savcı tanımam sıkar geçeriz

Yenidoğan çetesine yönelik soruşturmayı yürüten Savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden şahıslara yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Savcıyı hedef alan tehditlerde bulunan iş insanı Gökhan G. tutuklanırken, GSM çalışanı Zeynep K. ev hapsine alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 14:05 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 14:05
Yenidoğan çetesine ikinci dalga operasyon! Savcıyı makamında tehdit etmişlerdi! Pazarlık ortaya çıktı: Hakim savcı tanımam sıkar geçeriz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yenidoğan bebeklerin ölümüne neden oldukları iddiasıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen davaya yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Yenidoğan çetesine yönelik soruşturmayı yürüten Savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden şahıslara yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. (AA)Yenidoğan çetesine yönelik soruşturmayı yürüten Savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden şahıslara yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. (AA)

İKİNCİ DALGA OPERASYON
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit edenlerle ilgili ikinci dalga operasyon yapıldı.

TUTUKLANDI
Savcıyı doğrudan hedef alan ve "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirmek" ifadeleriyle tehditlerde bulunan iş adamı Gökhan G.'nin, soruşturma dosyasında tutuklu bulunan bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Gökhan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcı Yavuz Engin. (Takvim.com.tr)Savcı Yavuz Engin. (Takvim.com.tr)

KİŞİSEL VERİLERİ SAĞLADIĞI TESPİT EDİLDİ
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer isim ise bir GSM şirketinde çalışan Zeynep K. oldu. Zeynep K.'nin, savcıya yönelik tehditlerde bulunan Mustafa Kemal Zengin ile birlikte hareket ederek kişisel verileri sağladığı tespit edildi. Zeynep K. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Ağustos 2024'te Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e yönelik suikast tehdidinde bulunulmuş, ardından makam odasında yapılan yüz yüze tehdit sonrası birinci dalga operasyonla 5 kişi tutuklanmıştı.

Kamera kayıtlarının delil olarak sunulduğu ilk operasyonda avukat Aylin Arslantatar ve kendini müsteşar olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin de tutuklananlar arasındaydı.

Yenidoğan Çetesi için fezleke! Savcı Yavuz Engini tehdit eden Mustafa Kemal Zenginin HTS kayıtları ortaya çıktıYenidoğan Çetesi için fezleke! Savcı Yavuz Engini tehdit eden Mustafa Kemal Zenginin HTS kayıtları ortaya çıktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Olağanüstü kurultaya iptal davası hazırlığı... Lütfü Savaş cephesi TAKVİM’e konuştu: Özel’in genel başkanlığı meşru değil ortada ’Tam Kanunsuzluk’ hali var
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni günün ilk açıklaması: Hayati tehlikesi devam ediyor
Vakıf Katılım
Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi
ABD Suriye’ye normalleşme için şart mı koştu? Wall Street Journal’dan Trump liste verdi iddiası
Okan Buruk’tan forvet kararı! Bodrum FK maçının 11’ini belirledi
Türk Telekom
Ekrem İmamoğlu’ndan ’acil kodlu’ toplantı çağrısı! Tedbir kararının ardından dikkat çeken hamle! Birisiyle evde diğeriyle otelde görüştü!
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!
Meloni-Trump görüşmesinde gündeme damga vuran an
ABD Suriye’den çekiliyor mu? İlk görüntüler Deyrizor-Haseke arasından geldi
Osimhen yolcu mu? Sürpriz toplantı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı: Amacımız kalıcı tek hane!
ABD’den Google tekeline bir darbe daha! Mahkemeden 115 sayfalık karar
Sustalı Ceylan 3. bölümüyle bu akşam atv’de! Hayalleri uğruna çıkış yolu bulabilecek mi? Tüm hayatını değiştirecek teklif
CHP’nin her iki kurultayına ve İstanbul Kongresine mutlak butlan dendi! TAKVİM duruşma tutanağına ulaştı: Mahkeme YSK’dan belge istedi
Aile Saadeti geliyor... Burak Aksak ve Selçuk Aydemir 11 yıl sonra atv için bir aradalar!
Meclis’e uzanan 100 milyonluk vurgun! Milletvekili danışmanları nasıl dolandırıldı? Ankara bu olayı konuşuyor
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne ihaleye fesat operasyonu! Başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 12 kişi adliyeye sevk edildi
FETÖ’ye FAZ çalışması! Haşhaşi Cevheri Güven’e Alman tasması... Koluna cihaz taktılar, adım adım izliyorlar