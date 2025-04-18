Yenidoğan çetesine ikinci dalga operasyon! Savcıyı makamında tehdit etmişlerdi! Pazarlık ortaya çıktı: Hakim savcı tanımam sıkar geçeriz

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Yenidoğan bebeklerin ölümüne neden oldukları iddiasıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen davaya yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Yenidoğan çetesine yönelik soruşturmayı yürüten Savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden şahıslara yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. (AA) İKİNCİ DALGA OPERASYON

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit edenlerle ilgili ikinci dalga operasyon yapıldı. TUTUKLANDI

Savcıyı doğrudan hedef alan ve "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirmek" ifadeleriyle tehditlerde bulunan iş adamı Gökhan G.'nin, soruşturma dosyasında tutuklu bulunan bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan Gökhan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.