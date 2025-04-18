Formula 1 (F1) Suudi Arabistan yarışı ne zaman, saat kaçta? Formula 1 yarışları hangi kanalda?

Formula 1 tutkunlarının merakla beklediği Suudi Arabistan Grand Prix'si için geri sayım başladı. Sezonun 5. yarışı 18-20 Nisan tarihleri arasında Cidde Cadde Pisti'nde devam edecek. 6.174 kilometrelik zorlu parkurda şampiyonluk hedefiyle piste çıkacak F1 pilotları, hız dolu anlar yaşatacak. Peki F1 yarışları saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilenler…