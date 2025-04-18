Formula 1 (F1) Suudi Arabistan yarışı ne zaman, saat kaçta? Formula 1 yarışları hangi kanalda?

Formula 1 tutkunlarının merakla beklediği Suudi Arabistan Grand Prix'si için geri sayım başladı. Sezonun 5. yarışı 18-20 Nisan tarihleri arasında Cidde Cadde Pisti'nde devam edecek. 6.174 kilometrelik zorlu parkurda şampiyonluk hedefiyle piste çıkacak F1 pilotları, hız dolu anlar yaşatacak. Peki F1 yarışları saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilenler…
(Kaynak:AA)
FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN YARIŞLARI NE ZAMAN?
18 Nisan:
Antrenman Seansı: 16:30 – F1 TV / beIN SPORTS 4
Antrenman Seansı: 20:00 – F1 TV / beIN SPORTS 4
19 Nisan:
3. Antrenman Seansı: 16:30 – F1 TV / beIN SPORTS 4
Sıralama Turları: 20:00 – F1 TV / beIN SPORTS 4
20 Nisan:
Yarış: 20:00 – F1 TV / beIN SPORTS 4
(Kaynak:AA)
Formula 1 Bahreyn GP Sonuçları:
Kazanan: Lando Norris
Takımlar Şampiyonası:
McLaren (151 Puan)
Mercedes (93 Puan)
Red Bull (71 Puan)
Gelecek Yarış Takvimi:
2-4 Mayıs: Miami GP
16-18 Mayıs: Emilia-Romagna GP
23-25 Mayıs: Monaco GP
30 Mayıs - 1 Haziran: İspanya GP
13-15 Haziran: Kanada GP