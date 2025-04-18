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Formula 1 (F1) Suudi Arabistan yarışı ne zaman, saat kaçta? Formula 1 yarışları hangi kanalda?

Formula 1 sezonunun beşinci etabı olan Suudi Arabistan Grand Prix’si için heyecan devam ediyor. Hız tutkunları, “F1 yarışları ne zaman ve saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. Formula 1 pilotları, üç antrenman seansının ardından sıralama turlarında piste çıkacak ve ardından büyük yarış için start alacak. Peki Formula 1 yarışları hangi kanalda? İşte konuya dair bilgiler…

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 14:19 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 14:19
Formula 1 F1 Suudi Arabistan yarışı ne zaman, saat kaçta? Formula 1 yarışları hangi kanalda?

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Formula 1 tutkunlarının merakla beklediği Suudi Arabistan Grand Prix'si için geri sayım başladı. Sezonun 5. yarışı 18-20 Nisan tarihleri arasında Cidde Cadde Pisti'nde devam edecek. 6.174 kilometrelik zorlu parkurda şampiyonluk hedefiyle piste çıkacak F1 pilotları, hız dolu anlar yaşatacak. Peki F1 yarışları saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilenler…

(Kaynak:AA)(Kaynak:AA)

FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN YARIŞLARI NE ZAMAN?

18 Nisan:

Antrenman Seansı: 16:30 – F1 TV / beIN SPORTS 4

Antrenman Seansı: 20:00 – F1 TV / beIN SPORTS 4

19 Nisan:

3. Antrenman Seansı: 16:30 – F1 TV / beIN SPORTS 4

Sıralama Turları: 20:00 – F1 TV / beIN SPORTS 4

20 Nisan:

Yarış: 20:00 – F1 TV / beIN SPORTS 4

(Kaynak:AA)(Kaynak:AA)

Formula 1 Bahreyn GP Sonuçları:

Kazanan: Lando Norris

Takımlar Şampiyonası:

McLaren (151 Puan)

Mercedes (93 Puan)

Red Bull (71 Puan)

Gelecek Yarış Takvimi:

2-4 Mayıs: Miami GP

16-18 Mayıs: Emilia-Romagna GP

23-25 Mayıs: Monaco GP

30 Mayıs - 1 Haziran: İspanya GP

13-15 Haziran: Kanada GP

(Kaynak:AA)(Kaynak:AA)

F1 YARIŞLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

F1 antrenmanları, sıralama turları ve yarışlar beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Suudi Arabistan GP'nin tüm programı, beIN Sports 4 kanalında izleyicilerle buluşacak.

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