Nedir bu DOKAP Eylem Planı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılma bilgilendirme toplantısında anlattı

DOKAP BÖLGESİNDE ÖNEMLİ YATIRIMLAR HAYATA GEÇİRİLECEK Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve bölgelerin potansiyelini en üst düzeyde değerlendirebilmek için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Yılmaz, bu anlayışla, DOKAP Bölgesi'nde önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade etti.

Yılmaz yaptığı konuşmada, bölgenin fındık, çay, kivi ve bal gibi stratejik tarım ürünleriyle Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlarken, kıyı ticareti ve sanayi yatırımlarıyla da ekonomik çeşitliliğini artırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde Giresun'da gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde Giresun'da gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katıldı. Programda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı (Fotoğraf: İHA)

Yılmaz, bölgeye son 22 yılda yaklaşık 1 trilyon liralık kamu yatırımının doğrudan sağlandığını, 2004 yılında 1,2 milyar dolar olan bölge ihracatının, 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 6,7 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

DOKAP bölgesini 2004 yılında 1,2 milyonun üzerinde turist ziyaret etmişken, 2023 yılında bu sayının yaklaşık 2,5 kat artarak 2,8 milyonu aştığını ve 4,5 milyonu hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, bölge genelinde 2004 yılında yaklaşık 11 bin olan yatak kapasitesinin 2023 yılı sonunda 63 bine çıktığını aktardı.

İklim değişikliği ve don hadiseleri sebebiyle oluşan zararlar konusunda Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilerin uğradıkları zararı belli oranlarla karşılamak üzere çalışma yürüttükleri bilgisini veren Yılmaz, çiftçilere destekleri sağlarken aynı zamanda kayıtlılığı ve sigortalılığı destekleyen bir yaklaşım içinde olacaklarını dile getirdi.