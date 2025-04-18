Nedir bu DOKAP Eylem Planı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılma bilgilendirme toplantısında anlattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde Giresun'da gerçekleştirilen Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katıldı. Programda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı (Fotoğraf: AA)
Yaylaların hep birlikte korunması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Benim sizlerden ricam bu güzellikleri görmüş bir kardeşiniz olarak lütfen bu güzellikleri koruyalım. Lütfen bu güzellikleri koruma konusunda siyasetçilerimize, idarecilerimize destek olalım. Onları da teşvik edelim. Hep birlikte bu değerleri sürdürülebilir bir anlayışla yüksek katma değerli bir şekilde değerlendirelim. Bunu yaptığımız zaman en doğrusunu yapmış oluruz." diye konuştu.
Yılmaz, tarım-sanayi entegrasyonunun önemli olduğuna işaret ederek, "Küçük Ölçekli Sulama İşleri, Çarşamba Ovası Sulama ve Drenaj ile Kelkit Sütveren Baraj ve Sulama projelerini tamamlayarak, plan dönemindeki hedefimiz, önemli yatırımları ülkemize, bölgemize kazandırmış olacağız." dedi.
Yeni planda deniz ve kıyı ekonomisini sürdürebilirlik ilkesi çerçevesinde koruyarak rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini, AR-GE tabanlı yenilikçi yaklaşımlarla, kıyı turizmi, yatçılık, su sporları, dalga enerjisi gibi konularda çalışmalara destekler sunacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle devam etti:
"DOKAP bölgesi su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için altyapı geliştirme projelerini de tamamlayacağız. Ayrıca bölgedeki ulaşım ve lojistik imkanlarını geliştirerek ticaret ve sanayinin büyümesine ivme katacağız. 2024-2028 DOKAP Eylem Planımız ile 394 milyar lira kaynak ayırmak suretiyle 158 projeyi hayata geçirmeyi, bölgenin refahını artırmayı hedefliyoruz. Kamusundan üniversitelerine, sivil toplum kuruluşlarından özel sektörüne, bütün kesimlerin katılımı ve katkısıyla DOKAP'ı çok daha yüksek standartlarda bir ekonomik yapıya, kalkınma seviyesine hep birlikte ulaştıracağız. Turizmi, tarımı, sanayisi, sosyal alandaki gelişimiyle hem bölgemizin refahını artırmış olacağız hem de ülkemizin Türkiye Yüzyılı'na, kalkınma hedeflerine bölgemizin daha fazla katkı, destek sunmasını sağlamış olacağız."