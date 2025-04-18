Eski bina yeni savaş! İşte Ekrem İmamoğlu için tutulan o ofis

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) koltuk savaşı yeniden alevlendi.

Olağanüstü kurultay sonrası parti içi dengeler baştan aşağı değişirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin Parti Meclisi üzerindeki hamlesi boşa çıktı. Genel Başkan Özgür Özel'in, firesiz geçen anahtar listesinde Ekrem İmamoğlu'na yakın bazı isimlerin kesik yemesi iki isim arasındaki gizli güç mücadelesini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (İHA, Takvim.com.tr Arşiv)

ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜNÜRDE "EKREMCİ", GERÇEKTE ADAYLIK YOLCUSU

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve akabinde devasa yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası Özgür Özel "en büyük Ekremci" kesildi.

Ancak Özgür Özel'in kendi adaylığı için plan yaptığı kulislerde yüksek sesle konuşuluyor.

Parti içinde güç pekiştiren ve konumunu sağlamlaştıran Özel, İmamoğlu'nun tutukluluğu üzerinden kendi cumhurbaşkanlığı yolunu adım adım açıyor.