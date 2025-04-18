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CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne "ihaleye fesat" operasyonu! Başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 12 kişi adliyeye sevk edildi

Aziz İhsan Aktaş'ın kurduğu suç örgütü ve CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluklarına ilişkin devam eden soruşturmada dosyaya yeni deliller girdi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi. Yılmaz ve Akçadağ'ın aralarında bulunduğu 12 belediye personeli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 08:36 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 08:48
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne ihaleye fesat operasyonu! Başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 12 kişi adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne ocak ayında başlatılan ve eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanıp itirafçı olmasıyla şekillenen soruşturma derinleştirildi.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.

Ali Rıza Yılmaz (Takvim.com.tr)Ali Rıza Yılmaz (Takvim.com.tr)

12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sağlık kontrollerinin ardından aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da olduğu 12 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.


Emirhan Akçadağ (Takvim.com.tr)Emirhan Akçadağ (Takvim.com.tr)



NE OLMUŞTU?
Belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleler alan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Ocak 2025'te tutuklandı.

RÜŞVET PARALARINI ÇÖP KAMYONLARIYLA TAŞIDILAR

Aziz İhsan Aktaş ve akrabalarına ait olduğu belirlenen Vokontek Sağlık, Barka Atık, Elif LPG ve Bilginay isimli şirketlere 5 yılda Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği 17 ayrı ihaleyi peşkeş çekildiği saptandı.

Soruşturmada en önemli deliller arasında Beşiktaş Belediyesi'nin iştiraki Beltaş'a ait İstanbul'un en kıymetli bölgesinde bulunan Özel Etiler Hastanesi taşınmazını gerçek değerinin 250 milyon lira altında satışa çıkarılması oldu.

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Bu satışa ilişkin ilan ya da paylaşım yapılmadı. Bir diğer önemli delillerden birisi de Rıza Akpolat'a ait değeri 6 milyon 871 bin lira olan aracın geçtiğimiz haziran ayında Aziz İhsan Aktaş'a ait şirkete 9.5 milyon lira bedelle satılması oldu. Aracın daha sonra sahibinden isimli sitede 7.3 milyon liraya satılmasını savcılık şüpheli buldu.

Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın rüşveti verdikten sonra kendilerine göre hazırladıkları ihale ve teknik şartnamelerini, belediye görevlerine verip işin istedikleri şartlarda ihaleye çıkılmasını sağladıkları, kendi firmalarının ürettiği bakasının sahip olma imkanı olmayan 'buharlı basınçlı cami yıkama' aracına şartnamede yer vererek, başka firmanın ihaleyi almasını engelledikleri saptandı.

Rüşvet soruşturmasında paraların Beşiktaş Belediyesi'ne ait çöp arabalarıyla taşındığı da teknik ve fiziki takip sonucu ortaya çıkarıldığı iddia edildi. Adrese teslim ihaleler sonucunda alınan rüşvetlerin dikkat çekmemek için çöp kamyonlarıyla taşınıp istiflendiği dile getirilen iddialar arasında yer aldı.

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İBB'YE MİLYARLIK İHALELER

Rıza Akpolat'ın tutuklandığı ihale yolsuzluğu operasyonunda ismi geçen Aziz İhsan Aktaş'ın Bilginay AŞ isimli şirketinin İBB'den de milyarlık ihaleler aldığı tespit edildi.

Sözleşme tarihlerine göre verilen ballı ihaleleri Takvim.com.tr derledi.

İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)

2 Eylül 2024 - İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 10.400.400 Km. Otobüs Bakım ve Onarımı

Sözleşme Bedeli: 394.328.230,00 TL

Yaklaşık Bedel: 446.616.184,34 TL


İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)

29 Ağustos 2024 - İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 31.017.600 Km. Otobüs Bakım ve Onarımı

Sözleşme Bedeli: 1.232.398.620,00 TL

Yaklaşık Bedel: 1.458.642.675,48 TL

İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)

29 Ağustos 2024 - İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 16.934.400 Km Otobüs Bakım ve Onarımı

Sözleşme Bedeli: 665.770.860,00 TL

Yaklaşık Bedel: 795.345.811,98 TL

28 Ağustos 2024 - İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 84.240 Km otobüs (48 Adet BMC PROCİTY) Bakım ve Onarım

Sözleşme Bedeli: 1.516.752,00 TL

Yaklaşık Bedel: 1.652.536,08 TL

İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)

22 Ocak 2024 - İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Sürücülü Taşıt Kiralama

Sözleşme Bedeli: 979.552.800,00 TL

Yaklaşık Bedel: 1.338.503.852.00 TL

30 Mart 2023 - İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi

Sözleşme Bedeli: 72.949.920,00 TL

Yaklaşık Bedel: 75.855.050,16 TL


İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)

31 Ocak 2023 - 30.295.500 Km Otobüs Bakım ve Onarım, İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Sözleşme Bedeli: 385.157.775,00 TL

Yaklaşık Bedel: 423.183.116,17 TL


1 Temmuz 2022 - 11.053.000 Km Otobüs Bakım ve Onarımı, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı

Sözleşme Bedeli: 76.044.500,00 TL

Yaklaşık Bedel: 85.163.260,00 TL


24 Mart 2021 - 25.401.200 Km Otobüs Bakım Onarım, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı

Sözleşme Bedeli: 103.478.672,00 TL

Yaklaşık Bedel: 103.956.050,44 TL

İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)

4 Ocak 2021 - Kurtköy Garajı İşlettirme, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı


Sözleşme Bedeli: 188.712.000,00 TL

Yaklaşık Bedel: 189.101.180,00 TL


30 Aralık 2020 - 3.241.500 Km Otobüs Bakım ve Onarımı, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı


Sözleşme Bedeli: 8.979.285,00 TL

Yaklaşık Bedel: 9.350.133,75 TL

İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)

9 Mart 2020 - 21.450.000 Km. Şehiriçi Toplu Taşıma, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı

Sözleşme Bedeli: 112.255.000,00 TL

Yaklaşık Bedel: 145.423.239,00 TL


31 Aralık 2020 - Şehiriçi Toplu Taşıma, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı

Sözleşme Bedeli: 34.208.190,00 TL

Yaklaşık Bedel: 34.241.205,00 TL


6 Aralık 2019 - 13.262.400 Km. Otobüs Bakım ve Onarımı, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı

Sözleşme Bedeli: 27.766.800,00 TL

Yaklaşık Bedel: 27.951.264,00 TL

3 Ekim 2019 - 48 adet BMC Procity solo otobüsün bakımı, arıza ve hasar onarımı, servise hazırlanması, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı


Sözleşme Bedeli: 822.960,00 TL

Yaklaşık Bedel: 861.840,00 TL

İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)İBB'nin 2019'dan 2024'e Bilginay AŞ'ye verdiği ballı ihaleler (Takvim.com.tr)

1 Ekim 2019 - 70 adet KARSAN Avancıty S Plus Model Körüklü Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması, Yol Yardımı ve Garaj İşletimi, İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı


Sözleşme Bedeli: 1.905.750,00 TL

Yaklaşık Bedel: 1.951.950,00 TL


18 Eylül 2019 - İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı, Şehir İçi Toplu Taşıma


Sözleşme Bedeli: 37.485.000,00 TL

Yaklaşık Bedel: 37.740.000,00 TL


17 Eylül 2019 - İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı, 247 adet Karsan Avancity CNG Otobüsün bakımı, arıza ve hasar onarımı servise hazırlanması


Sözleşme Bedeli: 5.394.480,00 TL

Yaklaşık Bedel: 5.477.472,00 TL

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