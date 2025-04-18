CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne "ihaleye fesat" operasyonu! Başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 12 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da Aziz İhsan Aktaş 'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında CHP 'li Beşiktaş Belediyesi'ne ocak ayında başlatılan ve eski belediye başkanı Rıza Akpolat 'ın tutuklanıp itirafçı olmasıyla şekillenen soruşturma derinleştirildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ 'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.

Ali Rıza Yılmaz (Takvim.com.tr)



12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık kontrollerinin ardından aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da olduğu 12 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.





Emirhan Akçadağ (Takvim.com.tr)





NE OLMUŞTU?

Belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleler alan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Ocak 2025'te tutuklandı.



RÜŞVET PARALARINI ÇÖP KAMYONLARIYLA TAŞIDILAR



Aziz İhsan Aktaş ve akrabalarına ait olduğu belirlenen Vokontek Sağlık, Barka Atık, Elif LPG ve Bilginay isimli şirketlere 5 yılda Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği 17 ayrı ihaleyi peşkeş çekildiği saptandı.



Soruşturmada en önemli deliller arasında Beşiktaş Belediyesi'nin iştiraki Beltaş'a ait İstanbul'un en kıymetli bölgesinde bulunan Özel Etiler Hastanesi taşınmazını gerçek değerinin 250 milyon lira altında satışa çıkarılması oldu.





Bu satışa ilişkin ilan ya da paylaşım yapılmadı. Bir diğer önemli delillerden birisi de Rıza Akpolat'a ait değeri 6 milyon 871 bin lira olan aracın geçtiğimiz haziran ayında Aziz İhsan Aktaş'a ait şirkete 9.5 milyon lira bedelle satılması oldu. Aracın daha sonra sahibinden isimli sitede 7.3 milyon liraya satılmasını savcılık şüpheli buldu.



Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın rüşveti verdikten sonra kendilerine göre hazırladıkları ihale ve teknik şartnamelerini, belediye görevlerine verip işin istedikleri şartlarda ihaleye çıkılmasını sağladıkları, kendi firmalarının ürettiği bakasının sahip olma imkanı olmayan 'buharlı basınçlı cami yıkama' aracına şartnamede yer vererek, başka firmanın ihaleyi almasını engelledikleri saptandı.



Rüşvet soruşturmasında paraların Beşiktaş Belediyesi'ne ait çöp arabalarıyla taşındığı da teknik ve fiziki takip sonucu ortaya çıkarıldığı iddia edildi. Adrese teslim ihaleler sonucunda alınan rüşvetlerin dikkat çekmemek için çöp kamyonlarıyla taşınıp istiflendiği dile getirilen iddialar arasında yer aldı.