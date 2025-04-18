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Başkan Erdoğan Komando Mezuniyet ve Bröve Töreni'nde konuştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Terör belasından tamamen kurtulup yepyeni sayfa açılacak. Türkiye Yüzyılı’nın kilit taşlarından biri daha yerine oturtulmuş olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025
Başkan Erdoğan Komando Mezuniyet ve Bröve Töreni’nde konuştu!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile "Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni"nde ve Silvan Tüneli'nde Kazı Başlangıç Töreni'nde önemli mesajlar verdi:

Canımızdan aziz bildiğimiz bu vatanın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali için toprağa düşen tüm şehitlerimizi bugün bir kez daha minnetle yad ediyorum. Kahraman askerlerimiz, sizlere tevcih edilen bröveler, milletimizin şahsı manevisinde vücut bulan iftihar ve cesaret nişanlarıdır.

Şunu aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayınız. Türkiye Cumhuriyeti sulhun, barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye, hiçbir ayrım yapmadan, tüm komşularında ve bölgesinde huzurun egemen olmasını samimiyetle istemektedir.

Yaptığımız başarılı operasyonlarla örgütün Türkiye'deki varlığını etkisiz hale getirdik. Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiğimiz harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik. Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. Netice alana kadar aynı iradeyi muhafaza edeceğiz. Terör belasından tamamen kurtulup yepyeni sayfa açılacak. Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşlarından biri daha yerine oturtulmuş olacaktır.

"ZAVALLI ZİHNİYET"
GAP Eylem Planı'nda yer alan sulamaların yüzde 64'ünü gerçekleştirdik. GAP bünyesindeki bir diğer önemli projemiz de Silvan projemizdir.
Bu proje, Atatürk Barajı sulamasından sonra ülkemizin en büyük sulama projesidir. Ana muhalefet kendilerinin sebep olduğu sahte gündemlerle oyalanırken biz bugün olduğu gibi dev eserler ve yatırımlarla ülkemizi büyütmeyi sürdüreceğiz. Bir tarafta ülkesi ve milletine adanmış aşkla hizmet eden adanmış bir kadro var. Diğer tarafta her gün ülkesini batıya şikayet eden zavallı zihniyet var.

Başkan Erdoğandan Komando Mezuniyet ve Bröve Töreninde önemli açıklamalar: Terörsüz Türkiye ile yeni bir sayfa açılacakBaşkan Erdoğandan Komando Mezuniyet ve Bröve Töreninde önemli açıklamalar: Terörsüz Türkiye ile yeni bir sayfa açılacak

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