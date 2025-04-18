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TUS 2025 SONUÇ EKRANI: TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM TUS sorgulama ekranı

Mart ayında uygulanan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem oturumunun ardından, doktor adaylarının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar, şimdi gözlerini ÖSYM'nin resmi takvimine çevirdi. TUS sonuçlarının açıklanacağı tarih yaklaştıkça, “sonuc.osym.gov.tr” adresi üzerinden yapılan sorgulamalar da artış gösterdi. Peki TUS 2025 sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar hangi gün erişime açılacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 08:41 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 08:57
TUS 2025 SONUÇ EKRANI: TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM TUS sorgulama ekranı

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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025 1. Dönem oturumlarının ardından gözler sonuçlarda! Mart ayında yapılan sınavın ardından binlerce doktor adayı, heyecanla sonuç açıklamasını bekliyor. ÖSYM'nin sınav takviminde belirtilen tarih yaklaşırken, "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden yapılan kontroller her geçen gün artıyor. İşte sorgulama ekranı...

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2025 TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 ÖSYM sınav takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-TUS 1. Dönem sonuçları 18 Nisan tarihinde yani bugün ilan edilecek. Sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlarının açıklanacağı saat bilinmiyor bu nedenle ÖSYM'nin son dakika duyuruları geldiği takdirde detaylar haberimizde yer alacaktır.

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TUS SONUCUMU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

ÖSYM tarafından düzenlenen her sınavda olduğu gibi TUS sonuçları da ÖSYM sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak. Doktor adayları T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile sonuç belgelerini görüntüleyecek.

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TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

17.08.2025 tarihinde gerçekleşecek olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-TUS 2. Dönem için başvurular 2-9 Temmuz tarihleri arasında.

Geç başvuru günü ise 16 Temmuz olarak belirlendi.

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Yapılan sınavın sonuçları ise 12.09.2025 tarihinde belli olacak.

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TUS SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

  1. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacaktır.
  2. Doğru- cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
  3. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
  4. Tıp mezunu ve tıp dışı meslek mezunu adaylar için katsayılar başvuru kılavuzundan kontrol edilebilir.

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