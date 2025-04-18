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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025 1. Dönem oturumlarının ardından gözler sonuçlarda! Mart ayında yapılan sınavın ardından binlerce doktor adayı, heyecanla sonuç açıklamasını bekliyor. ÖSYM'nin sınav takviminde belirtilen tarih yaklaşırken, "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden yapılan kontroller her geçen gün artıyor. İşte sorgulama ekranı...

AA 2025 TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2025 ÖSYM sınav takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-TUS 1. Dönem sonuçları 18 Nisan tarihinde yani bugün ilan edilecek. Sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlarının açıklanacağı saat bilinmiyor bu nedenle ÖSYM'nin son dakika duyuruları geldiği takdirde detaylar haberimizde yer alacaktır.