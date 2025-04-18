AA
TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
17.08.2025 tarihinde gerçekleşecek olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-TUS 2. Dönem için başvurular 2-9 Temmuz tarihleri arasında.
Geç başvuru günü ise 16 Temmuz olarak belirlendi.
AA
Yapılan sınavın sonuçları ise 12.09.2025 tarihinde belli olacak.
AA
TUS SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
- Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacaktır.
- Doğru- cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
- Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
- Tıp mezunu ve tıp dışı meslek mezunu adaylar için katsayılar başvuru kılavuzundan kontrol edilebilir.