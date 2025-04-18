Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun acı günü! Babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti

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Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babaları Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi. CEZANE PROGRAMINI ÇAVUŞOĞLU DUYURDU

Acı haberin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, cenaze programını duyurdu. Mevlüt Çavuşoğlu ve babası Osman Çavuşoğlu (Sosyal medya) Çavuşoğlu, "Kıymetli babamız Osman Çavuşoğlu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhum babamızın cenazesi 18 Nisan Cuma günü saat 15:00'te Alanya Türkler Merkez Mezarlığına defnedilecektir. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun paylaşımı (Ekran görüntüsü) Alanyaspor Kulübü sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Başkanımız Hasan Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet, başkanımız Hasan Çavuşoğlu başta olmak üzere ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.