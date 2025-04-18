Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun acı günü! Babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babaları Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi.
CEZANE PROGRAMINI ÇAVUŞOĞLU DUYURDU
Acı haberin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, cenaze programını duyurdu.
Mevlüt Çavuşoğlu ve babası Osman Çavuşoğlu (Sosyal medya)
Çavuşoğlu, "Kıymetli babamız Osman Çavuşoğlu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhum babamızın cenazesi 18 Nisan Cuma günü saat 15:00'te Alanya Türkler Merkez Mezarlığına defnedilecektir. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.
Mevlüt Çavuşoğlu'nun paylaşımı (Ekran görüntüsü)
Alanyaspor Kulübü sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Başkanımız Hasan Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet, başkanımız Hasan Çavuşoğlu başta olmak üzere ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığında bulundu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
"VEFAT HABERİNİ ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"
Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığında bulundu.
Yılmaz, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendim.
Sayın Bakanımıza, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.
Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı diledi.
Bakan Yerlikaya, "Ülkemize uzun yıllar Dışişleri Bakanı olarak hizmet eden, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.
Osman amcamıza Allah'tan rahmet; Sayın Bakanımıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin." dedi.