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Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun acı günü! Babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, cenaze programını duyurdu.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 23:09 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 08:23
Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun acı günü! Babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti

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Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babaları Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

CEZANE PROGRAMINI ÇAVUŞOĞLU DUYURDU
Acı haberin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, cenaze programını duyurdu.

Mevlüt Çavuşoğlu ve babası Osman Çavuşoğlu (Sosyal medya)Mevlüt Çavuşoğlu ve babası Osman Çavuşoğlu (Sosyal medya)

Çavuşoğlu, "Kıymetli babamız Osman Çavuşoğlu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhum babamızın cenazesi 18 Nisan Cuma günü saat 15:00'te Alanya Türkler Merkez Mezarlığına defnedilecektir. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun paylaşımı (Ekran görüntüsü)Mevlüt Çavuşoğlu'nun paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Alanyaspor Kulübü sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Başkanımız Hasan Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet, başkanımız Hasan Çavuşoğlu başta olmak üzere ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığında bulundu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığında bulundu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"VEFAT HABERİNİ ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"
Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığında bulundu.

Yılmaz, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendim.

Sayın Bakanımıza, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.
Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya, "Ülkemize uzun yıllar Dışişleri Bakanı olarak hizmet eden, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Osman amcamıza Allah'tan rahmet; Sayın Bakanımıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin." dedi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu kardeşimin babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Osman Çavuşoğlu amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mevlüt kardeşime ve kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Osman amcamızın mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allahtan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanlarımızdan, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." dedi.

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