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CHP'li belediyelerde skandallar silsilesi! İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'ne Gülşen konseri soruşturması: 2 tutuklama

İBB'ye yönelik 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturmasının ardından bir operasyon da İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'ne yapıldı. Kemalpaşa Belediyesinin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında 1'i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonunda, görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve organizasyon şirketi yetkilisi tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 22:33 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 20:23
CHP’li belediyelerde skandallar silsilesi! İzmir’de Kemalpaşa Belediyesi’ne Gülşen konseri soruşturması: 2 tutuklama

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CHP'li belediyelerde dönen rüşvet çarkı bir bir deşifre oluyor. 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler tutuklanırken bir soruşturma da Kemalpaşa Belediyesi'ne yapıldı.

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'ne Gülşen konseri soruşturması: 1'i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı. (DHA) İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'ne Gülşen konseri soruşturması: 1'i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı. (DHA)

KAMU HARCAMALARINDA USULSÜZLÜK İHBARI

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesinin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma yürüttü.

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5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında yaklaşık 5 ay süren çalışmanın ardından toplanan deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

'İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları' öne sürülen şüphelilere yönelik, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CHP'li Kemalpaşa Belediyesine yönelik usulsüzlük operasyonu!

CHP'li Kemalpaşa Belediyesine yönelik usulsüzlük operasyonunda 2 tutuklama. (İHA)CHP'li Kemalpaşa Belediyesine yönelik usulsüzlük operasyonunda 2 tutuklama. (İHA)

2 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halise B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı A.B., belediye personeli S.K. ve B.B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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