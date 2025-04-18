CHP’li belediyelerde skandallar silsilesi! İzmir’de Kemalpaşa Belediyesi’ne Gülşen konseri soruşturması: 2 tutuklama

CHP'li belediyelerde dönen rüşvet çarkı bir bir deşifre oluyor. 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler tutuklanırken bir soruşturma da Kemalpaşa Belediyesi'ne yapıldı.
CHP'li belediyelerde dönen rüşvet çarkı bir bir deşifre oluyor. 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler tutuklanırken bir soruşturma da Kemalpaşa Belediyesi'ne yapıldı.
KAMU HARCAMALARINDA USULSÜZLÜK İHBARI
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesinin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma yürüttü.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında yaklaşık 5 ay süren çalışmanın ardından toplanan deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.
'İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları' öne sürülen şüphelilere yönelik, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2 TUTUKLAMA
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halise B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı A.B., belediye personeli S.K. ve B.B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.