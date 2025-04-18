CHP’li belediyelerde skandallar silsilesi! İzmir’de Kemalpaşa Belediyesi’ne Gülşen konseri soruşturması: 2 tutuklama

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CHP'li belediyelerde dönen rüşvet çarkı bir bir deşifre oluyor. 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler tutuklanırken bir soruşturma da Kemalpaşa Belediyesi'ne yapıldı.

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'ne Gülşen konseri soruşturması: 1'i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı. (DHA) KAMU HARCAMALARINDA USULSÜZLÜK İHBARI Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesinin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma yürüttü.