Sırrı Süreyya Önder’in aort damarı yırtıldı: Doktoru A haber’e konuştu!

Kalp krizi geçiren ve aort damarı yırtılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 12 saatlik bir ameliyat geçirdi. Yoğun bakımda 'kalp destek ünitesine bağlanan' Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

ÖNDER'E KALP DESTEĞİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder önceki akşam saat 22.30 sıralarında İstanbul Şişli'deki evinde kalp krizi geçirince ambulansla Çağlayan'daki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.



Önder'e Acil Servis'te 10 dakika boyunca kalp-akciğer masajı yapıldı. Nabız alınmasının ardından acil ekokardiyografi çekilen Önder'in ana aort damarında kanama saptandı. Önder, 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder'in ölüm riski çok yüksek bir ameliyat geçirdiğini anlattı.



Ameliyatı yapan Prof. Dr. Ertan Sağbaş da şimdiye kadar gördüğü en komplike hastalardan birinin Sırrı Süreyya Önder olduğunu hatırlattı. İstanbul Valisi Davut Gül başta olmak üzere, DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ile DEM Partililer hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı. DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da hastanede yakın takibi sürdürmek için dünkü çalışma programlarını iptal etti.

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ERDOĞAN: NE GEREKİYORSA YAPILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pervin Buldan'ı telefonla arayarak "Ne gerekiyorsa yapılacak, hiç merak etmeyin" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın, Önder'in durumunu öğrenmek için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu da aradığı hatırlatıldı. Hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem de MHP Genel Başkanı devlet Bahçeli, Önder'in sağlık durumu ile ilgili bilgi alıp "Geçmiş olsun" mesajları yayınladı. Pervin Buldan, kendisini arayan Bahçeli'ye, "Dua edelim Sayın Başkan" dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" mesajını iletti.



EN KOMPLİKE HASTALARDAN BİRİYDİ

Önder'in ameliyatını yapan ekibin başında bulunan Prof. Dr. Ertan Sağbaş "Ağır bir patolojiydi. Biz bunu fark ettik ve hemen bypassını da yaptık. Aort diseksiyonunu da düzelttik. Anevrizmayı da düzelttik. Hepsini düzelttik. Ameliyet 12 saati buldu. Biraz çok ağır patolojiydi. Sırrı bey benim uzun zamandır gördüğüm en komplikedi seksiyonlardan biriydi" açıklamasını yaptı.



KANAMASI DURDU KIZINA TEPKİ VERDİ

Önder'in doktorları "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var ve kanaması durdu gibi. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor" dedi.



DİREN BABA

Önder'in kızı Ceren Önder, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı: En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Babam duaya inanır, lütfen dua edin.