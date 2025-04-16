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Esra Erol'da programında aylardır aranıyordu! Fatih Aydın'dan acı haber geldi

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında aylardır kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Fatih Aydın’ın çürümüş cesedi İstanbul Küçükçekmece’de bir metruk binada bulundu. DNA testiyle kimliği kesinleşen Fatih Aydın’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, genç adamın babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldığı ve o günden bu yana kendisinden haber alınamadığı öne sürülmüştü.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 16:32 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 16:33
Esra Erol’da programında aylardır aranıyordu! Fatih Aydın’dan acı haber geldi

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7 Temmuz 2024 tarihinden bu yana kayıp olan ve Esra Erol'da programıyla Türkiye'nin gündemine oturan 21 yaşındaki Fatih Aydın'dan acı haber geldi.

İstanbul Küçükçekmece'de bir metruk binada bulunan çürümüş erkek cesedinin, yapılan DNA incelemesi sonucunda Fatih Aydın'a ait olduğu tespit edildi.

atv ekranlarında Türkiye'nin gündemine oturan Fatih Aydın olayında acı haber geldi atv ekranlarında Türkiye'nin gündemine oturan Fatih Aydın olayında acı haber geldi

Fatih Aydın iddiaya göre babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından İstanbul Halkalı'daki evinden ayrıldı ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Annesi Rabia Aydın, oğlunu bulabilmek için atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katıldı

Fatih Aydın'ın annesi Rabia Aydın (Ekran Görüntüsü)Fatih Aydın'ın annesi Rabia Aydın (Ekran Görüntüsü)

AİLESİ BİLGİ Mİ GİZLEDİ
Programda zaman zaman Fatih'in telefon kayıtlarının silinmesi ve ailesinin bazı bilgileri gizlediğine yönelik iddialar gündeme geldi.

Esra Erol'un ısrarlı sorularına rağmen aileden net bir açıklama gelmedi ve olayın üzerindeki sis perdesi uzun süre aralanamadı.

ÇÜRÜMÜŞ CESET BULUNDU
13 Nisan'da Küçükçekmece Fatih Mahallesi Atatürk Köşkü Caddesi'nde, üç katlı metruk bir binanın arka kısmındaki boş arazide çürümüş bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, cesedi detaylı inceleme ve kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Küçükçekmece'de bulunan ceset Fatih Aydın'a ait çıktı Küçükçekmece'de bulunan ceset Fatih Aydın'a ait çıktı

KİMLİK BELİRLENDİ: CESET FATİH AYDIN'A AİT
Kimlik tespit sürecinde anne Rabia Aydın da Adli Tıp Kurumu'na giderek DNA örneği verdi. Bu örnekle yapılan karşılaştırmada eşleşme sağlandı.

Fatih AydınFatih Aydın

DNA testleri sonucuyla çürümüş cesedin Fatih Aydın'a ait olduğu kesinleşti.

Emniyet güçleri şimdi Fatih Aydın'ın ölümüne ilişkin detayları aydınlatmak için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

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