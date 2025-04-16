Esra Erol’da programında aylardır aranıyordu! Fatih Aydın’dan acı haber geldi

7 Temmuz 2024 tarihinden bu yana kayıp olan ve Esra Erol'da programıyla Türkiye'nin gündemine oturan 21 yaşındaki Fatih Aydın'dan acı haber geldi.
İstanbul Küçükçekmece'de bir metruk binada bulunan çürümüş erkek cesedinin, yapılan DNA incelemesi sonucunda Fatih Aydın'a ait olduğu tespit edildi.
atv ekranlarında Türkiye'nin gündemine oturan Fatih Aydın olayında acı haber geldi
Fatih Aydın iddiaya göre babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından İstanbul Halkalı'daki evinden ayrıldı ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
Annesi Rabia Aydın, oğlunu bulabilmek için atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katıldı
Fatih Aydın'ın annesi Rabia Aydın (Ekran Görüntüsü)
AİLESİ BİLGİ Mİ GİZLEDİ
Programda zaman zaman Fatih'in telefon kayıtlarının silinmesi ve ailesinin bazı bilgileri gizlediğine yönelik iddialar gündeme geldi.
Esra Erol'un ısrarlı sorularına rağmen aileden net bir açıklama gelmedi ve olayın üzerindeki sis perdesi uzun süre aralanamadı.