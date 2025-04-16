Esra Erol’da programında aylardır aranıyordu! Fatih Aydın’dan acı haber geldi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

7 Temmuz 2024 tarihinden bu yana kayıp olan ve Esra Erol'da programıyla Türkiye'nin gündemine oturan 21 yaşındaki Fatih Aydın'dan acı haber geldi. İstanbul Küçükçekmece'de bir metruk binada bulunan çürümüş erkek cesedinin, yapılan DNA incelemesi sonucunda Fatih Aydın'a ait olduğu tespit edildi.

atv ekranlarında Türkiye'nin gündemine oturan Fatih Aydın olayında acı haber geldi Fatih Aydın iddiaya göre babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından İstanbul Halkalı'daki evinden ayrıldı ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.