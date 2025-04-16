Dışişlerinden Yunanistan’ın Ege Denizi planına tepki: Hiçbir hukuki sonuç doğurmayacak

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru'nun imzasını taşıyan Deniz Mekansal Planlamasını (DMP) açıkladı. Yunanistan'ın planına Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.

YUNANİSTAN'DAN SKANDAL 12 MİL PLANI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu inisiyatifin "ilk kez deniz alanlarını organize edecek kuralları belirlemesi" nedeniyle önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yunan devletinin, ulusal hukuktan ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2014/89 nolu kararından kaynaklanan sorumluluğunu yerine getirerek ilk kez deniz alanlarının detaylı kullanımını belirlediği" öne sürüldü.

Prothema, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Yunanistan kıta sahanlığının potansiyel en dış sınırlarının ilk kez bir AB metnine girdiğine işaret edilen açıklamada, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde kara sularını 12 deniz miline çıkarma hedefine de değinildi.

Açıklamada, bunun Yunanistan'ın, uluslararası hukuktan kaynaklanan kurallar çerçevesinde ulusal çıkarlarına uygun düştüğü zamanda kullanma hakkını saklı tuttuğu bir hak olduğu iddia edildi.

Yunan haritasının Türkiye'nin olası bir tepkisine neden olabileceği belirtilen açıklamada, "Fikir ayrılığı içinde olmamız müzakere etmememiz anlamına gelmez." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'den Yunanistan'a tepki, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A UYARI

Dışişleri Bakanlığından ise Yunanistan'a tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yunanistan'ın tek yanlı tasarruf ve iddialarının ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.