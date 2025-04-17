Şehir şehir uyarı geldi: 19 Nisan’da başlıyor Haziran ortasına kadar sürecek

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte günün belli bir saatinde tekrarlayan bir doğa olayı yine kendini göstermeye başladı. İlk bakışta sıradan bir bulutlanma gibi görünen bu oluşum, bir süre sonra rüzgarla birlikte değişiyor.
Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte günün belli bir saatinde tekrarlayan bir doğa olayı yine kendini göstermeye başladı. İlk bakışta sıradan bir bulutlanma gibi görünen bu oluşum, bir süre sonra rüzgarla birlikte değişiyor.
Halk arasında "memur yağmuru" olarak da bilinen kırkikindi yağmurları, ikindi saatlerinde bastıran ve kısa sürede etkisini gösteren ani sağanaklardır. Adını, hem "ikindi vaktinde" yağmasından hem de yaklaşık "kırk gün" boyunca sürmesinden alır. Ancak, bu sürenin bilimsel bir temeli yoktur.
🔹 Başlangıç: Genellikle nisan ayının ikinci yarısı (bu yıl 19 Nisan)
🔹 Bitiş: Haziran ayının ortaları
🔹 Özellikle Ankara, Konya, Niğde, Karaman, Nevşehir, Çankırı, Yozgat gibi İç Anadolu illerinde sıkça görülür.
Bu yağışlar, güneş ışınlarıyla hızla ısınan karasal alanların, atmosferin alt tabakalarında yoğunluk farkı oluşturması sonucu gelişir. Isınan hava yükselir, bu yükselme sırasında karşılaştığı soğuk hava tabakasıyla birlikte kümülonimbus (CB) bulutlarını oluşturur. Bu da ani ve şiddetli konvektif yağışlar, yani kırkikindi sağanaklarını beraberinde getirir.
🔍 Öne Çıkan Özellikler:
Ani başlar, kısa sürer
Gök gürültüsü, yıldırım ve dolu görülebilir
Genellikle saat 15.00 – 18.00 arasında gerçekleşir
Sel ve su baskınına neden olabilir
İç Anadolu: Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray
Doğu Akdeniz İç Kesimleri: Mersin, Adana
İç Ege ve Batı Karadeniz'in bazı bölgeleri
|Tarih
|Bölge
|Beklenen Etki
|19 Nisan – 15 Haziran
|İç Anadolu
|Günlük öğleden sonra sağanak
|20 Nisan – 10 Haziran
|Doğu Akdeniz iç kesimi
|Gök gürültüsü ve dolu riski
|25 Nisan – 5 Haziran
|İç Ege
|Kısa süreli yağışlar
Denizler, karalara göre daha geç ısındığından bu tür konvektif hareketler genellikle karasal bölgelerde görülür. Bu nedenle kırkikindi yağmurları, sadece kara üzerinde oluşur.
Meteoroloji uzmanları ve sosyal medya hesaplarından gelen bilgilere göre, iki ay boyunca hemen her gün ikindi saatlerinde yağış bekleniyor. Vatandaşlar dışarı çıkarken şemsiye bulundurmalı, belediyeler ise altyapı hazırlıklarını tamamlamalı.