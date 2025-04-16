Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan zirai don açıklaması! Sigortasız üreticinin zararı karşılanacak mı?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde yaşanan zirai dona ilişkin açıklamalarda bulundu. Zirai donun bazı meyve gruplarında etkili olduğunu belirten Yumaklı, "Sorumsuzca açıklama yapanları görüyoruz. Hasar tespit çalışması hemen başladı." dedi.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:

Buradan bakanlığımızın yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını istirham ediyorum, genel geçer şeyler söyleyerek insanların kafasını karıştırmanın anlamı yok.

'Mahvolduk', 'ülkemizde gıda problemi olacak' gibi açıklamalar sorumsuz açıklamalardır. Meyve gruplarında, etkili oldu bazı yerlerde çok fazla etkili oldu bazı yerlerde çok az etkili oldu.

Bir ilin içerisinde bazı ürünler %80-90 etkili olduğu da oldu bazı ürünlerde çok az etkili olduğu da oldu. 2014 yılında da benzer bir don hadisesi oldu, onun bundan farkı Mart ayı gibi olduğu için orada sebzede de etki etmiş ama şimdi sadece bu büyük oranda meyve gruplarına etki etmiş bir husus.

ZİRAİ DONDAN 34 İL ETKİLENDİ

34 ilimiz bu zirai dondan farklı oranlarda etkilendi. Türkiye'de gıda anlamında kaotik bir ortamın oluşturulmasının kimseye bir faydası yok.



SİGORTASIZ ÜRETİNİN ZARARI KARŞILANACAK MI?

Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, tarım sigortasını yaptırmış olanlar tespit çalışmaları biter bitmez derhal ödemeleri yapılacak, bu bir takvim, daha sonra çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan ancak sigortası olmayan üreticilerimiz için de bu ana kadar yapmış oldukları giderleri hesaplayarak onların bu yapmış oldukları maliyetleri de karşılayacağız.