İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 Aralık’tan sonra Suriye’ye dönenlerin sayısını açıkladı

Yıllık gönüllü geri dönüşler (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)

TÜRKİYE'DE 4 MİLYON 43 BİN 215 YABANCI BULUNUYOR

Ayrıca, bir diğer grafikte 2017'de 117 bin 919, 2018'de 173 bin 124, 2019'da 93 bin 249, 2020'de 39 bin 319, 2021'de 56 bin 963, 2022'de 58 bin 758, 2023'te 76 bin 346, 2024'te 163 bin 292 ve bu yıl 13 Nisan 2025'e kadar 136 bin 545 olmak üzere 915 bin 515 Suriyelinin ülkesine gönüllü şekilde döndüğü bilgisine yer verildi.