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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 Aralık'tan sonra Suriye'ye dönenlerin sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık 2024- 13 Nisan 2025 tarihleri arasında 175 bin 512 Suriyeli ülkesine "gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" şekilde döndüğü belirtildi. Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Yerlikaya, Türkiye'de bulunan yabancı sayısını açıkladı.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 17:04 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 17:14
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 Aralık’tan sonra Suriye’ye dönenlerin sayısını açıkladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de 4 milyon 43 bin 215 yabancı bulunduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)


DÜZENLİ GERİ DÖNÜŞLER HIZ KAZANDI
Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "12 yıl önce temelleri atılan Göç İdaresi Başkanlığımız dünyanın en zorlu alanlarından birisi olan göç yönetim süreçlerini başarıyla yürütüyor. 2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı; yarattığı büyük acıların yanı sıra, göç yönetiminde büyük bir sınavdı. 8 Aralık 2024 tarihi, bir dönemin bitişi, yeni bir dönemin de başlangıcı oldu. 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esed ülkesinden kaçtı. Suriye'deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler hız kazandı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (Sosyal medya paylaşımı)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (Sosyal medya paylaşımı)

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı grafikte, 9 Aralık 2024- 13 Nisan 2025 tarihleri arasında 175 bin 512 Suriyeli ülkesine "gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" şekilde döndüğü belirtildi.

Günlük gönüllü geri dönüşler (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)Günlük gönüllü geri dönüşler (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)

Ülkesine dönen Suriyelilerden 87 bin 867'sinin Hatay Cilvegözü, 63 bin 532'sinin Kilis Öncüpınar, 10 bin 151'inin Hatay Yayladağı, 7 bin 127'sinin Gaziantep Karkamış, 5 bin 410'unun Hatay Zeytindalı, 1425'inin Şanlıurfa Akçakale sınır kapısını kullandığını kaydedildi.

Yıllık gönüllü geri dönüşler (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)Yıllık gönüllü geri dönüşler (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)

TÜRKİYE'DE 4 MİLYON 43 BİN 215 YABANCI BULUNUYOR
Ayrıca, bir diğer grafikte 2017'de 117 bin 919, 2018'de 173 bin 124, 2019'da 93 bin 249, 2020'de 39 bin 319, 2021'de 56 bin 963, 2022'de 58 bin 758, 2023'te 76 bin 346, 2024'te 163 bin 292 ve bu yıl 13 Nisan 2025'e kadar 136 bin 545 olmak üzere 915 bin 515 Suriyelinin ülkesine gönüllü şekilde döndüğü bilgisine yer verildi.

Türkiye'de göç yönetimi (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)Türkiye'de göç yönetimi (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)

Türkiye'de 2 milyon 782 bin 733'ü geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 82 bin 83'ü ikamet izni bulunan yabancı ve 178 bin 399'u uluslararası koruma altındaki yabancılar olmak üzere 4 milyon 43 bin 215 yabancı bulunduğu kayıtlara geçti.

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