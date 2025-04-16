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Başkan Erdoğan'dan Pervin Buldan'a geçmiş olsun telefonu: "Sırrı Süreyya Önder emin ellerde"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Buldan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan'ın Önder'i ameliyat eden ekipte Türkiye'nin en iyi doktorlarının olduğunu ve emin ellerde olduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 12:31 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 12:40
Başkan Erdoğan’dan Pervin Buldan’a geçmiş olsun telefonu: Sırrı Süreyya Önder emin ellerde

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in durumunu yakında takip ediyor.

Başkan Erdoğan'dan Pervin Buldan'a 'Sırrı Süreyya Önder' telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti. (AA/10 Nisan 2025)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti. (AA/10 Nisan 2025)

PERVİN BULDAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde İmralı heyetinde bulunan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti. (AA/10 Nisan 2025)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul etti. (AA/10 Nisan 2025)

SIRRI SÜREYYA ÖNDER EMİN ELLERDE
Geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan'ın o görüşmede Önder'in ameliyatına giren ekipte Türkiye'nin en iyi doktorlarının bulunduğunu ve emin ellerde olduğunu bizzat Pervin Buldan'a ifade etti.

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