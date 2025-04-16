Başkan Erdoğan'dan Pervin Buldan'a geçmiş olsun telefonu: "Sırrı Süreyya Önder emin ellerde"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in durumunu yakında takip ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in durumunu yakında takip ediyor.
PERVİN BULDAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde İmralı heyetinde bulunan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER EMİN ELLERDE
Geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan'ın o görüşmede Önder'in ameliyatına giren ekipte Türkiye'nin en iyi doktorlarının bulunduğunu ve emin ellerde olduğunu bizzat Pervin Buldan'a ifade etti.