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İBB Meclisi'nde CHP'lilerden "İmamoğlu İnşaat" skandalı! Soru önergeleri reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde kriz yaşandı. AK Parti'li meclis üyelerinin İmamoğlu İnşaat'ın 3 yılda 117 taşınmaz edinmesine ilişkin soru önergesi, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 19:45 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 20:06
İBB Meclisi’nde CHP’lilerden İmamoğlu İnşaat skandalı! Soru önergeleri reddedildi

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İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İBB Meclisi'nde CHP'lilerden ʺİmamoğlu İnşaatʺ skandalı! Soru önergeleri reddedildi (Takvim.com.tr)İBB Meclisi'nde CHP'lilerden ʺİmamoğlu İnşaatʺ skandalı! Soru önergeleri reddedildi (Takvim.com.tr)

Toplantıda soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Cemil Keskin, "Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, daha önce konkordato ilan eden ve iflas aşamasına gelen iş insanı Ali Nuhoğlu, 2021 yılında kurduğu Güllüce Tarımcılık AŞ aracılığıyla Emirgan'da 3 adet lüks villayı satın almış, ardından bu şirketi ve taşınmazları Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu AŞ'ye yalnızca 15 milyon liraya devretmiştir." dedi.

İBB Meclisi'nde CHP'lilerden ʺİmamoğlu İnşaatʺ skandalı! Soru önergeleri reddedildi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İBB Meclisi'nde CHP'lilerden ʺİmamoğlu İnşaatʺ skandalı! Soru önergeleri reddedildi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İSTCON AŞ'nin, KİPTAŞ'tan 2,1 milyar liralık büyük bir kamu ihalesi aldığını ifade eden Keskin, "Bu ihaleye ilişkin bilgileri ne zaman açıklayacaksınız? Ali Nuhoğlu'nun sahibi olduğu İSTCON AŞ'nin KİPTAŞ'tan aldığı 2,1 milyar lira tutarındaki ihalenin yapım şekli, içeriği, kapsamı, ihaleye katılanlar, yaklaşık maliyet, verilen teklifler konusunda sorularımızın cevaplandırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Soru önergesi CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

İBB Meclisi'nde CHP'lilerden ʺİmamoğlu İnşaatʺ skandalı! Soru önergeleri reddedildi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İBB Meclisi'nde CHP'lilerden ʺİmamoğlu İnşaatʺ skandalı! Soru önergeleri reddedildi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

NAYLON FATURA İDDİALARINA İLİŞKİN SORU ÖNERGESİ
AK Parti'li Meclis Üyesi Aykut Arıkbuğa, "İBB ile bağlantılı bazı şirketler aracılığıyla naylon fatura düzenlendiği, kamu kaynaklarının usulsüz biçimde aktarıldığı, bu yolla kara para aklandığı ve siyasi faaliyetlerin finanse edildiği yönünde ciddi iddialar kamuoyuna yansımıştır." dedi.

Soru önergesine değinen Arıkbuğa, "İBB ve iştiraklerinin Advertcity adlı şirkete verdiği ihalelerin toplam bedeli nedir? Hangi tarihlerde, hangi işler verilmiştir? Bu şirket veya bağlı firmalara yapılan ödemeler karşılığında sunulan hizmetlerin içeriği nedir? Reklam hizmetleri fiilen sunulmuş mudur? Hüseyin Köksal, Murat Kapki ve Servet Yıldırım'ın bu ticari ilişkilerdeki rolleri ve belediye ile resmi bağları nedir? Söz konusu iddialar hakkında herhangi bir müfettiş görevlendirilmiş midir?" sorularını yöneltti.

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

İMAMOĞLU İNŞAAT'IN 3 YILDA 117 TAŞINMAZ EDİNMESİ SORULDU
AK Parti'li Meclis Üyesi Ercan Döner, "İmamoğlu İnşaat'ın 3 yılda 117 taşınmaz edinmesi ve açıklanamayan kaynaklar ile ilgili olarak kamuoyuna ciddi iddialar yansımıştır." dedi.

Bu konuyla ilgili soru önergesi veren Döner, "Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, bu taşınmazların ediniminde kullanılan fonların kamu kaynakları veya belediye iştirakleri üzerinden aktarıldığına dair bir denetim yapılmış mıdır? Şirketin sahibi ya da yöneticileri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri arasında doğrudan ya da dolaylı bir ticari ilişki mevcut mudur?" sorularını sordu.

Soru önergesi üzerinde Mecliste kısa süreli tartışma yaşandı.

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi CHP'li Meclis üyelerin oylarıyla reddedildi.

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