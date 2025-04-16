Spotify çöktü mü, neden müzik dinleyemiyorum? 16 Nisan "Spotify açılmıyor" hatası

16 Nisan Çarşamba günü, Spotify kullanıcıları masaüstü ve mobil cihazlarında müzik platformuna giriş yapmaya çalışırken yüklenme problemleri ve müzik dinleme hatalarıyla karşılaştılar. Şu anda Spotify'daki erişim sorununun yerel bir sorun mu yoksa dünya çapında mı olduğu araştırılıyor.
AA
SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ?
Spotify erişim sorunu, Türkiye'deki kullanıcıları etkiliyor. Dinleyiciler, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini paylaşıyor. Sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda henüz güncel bilgi bulunmuyor.
(Sosyal medya)
SPOTIFY'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Spotify resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan soruna ilişkin açıklama yapıldı.
Spotify açıklamasında, "Şu anda bazı sorunların farkındayız ve bunları inceliyoruz!" ifadelerini paylaştı.