Spotify çöktü mü, neden müzik dinleyemiyorum? 16 Nisan "Spotify açılmıyor" hatası

(downdetector)

SPOTIFY NEDEN AÇILMIYOR?

Yaşanan sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor. Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki son dakika verilerine göre, kullanıcı raporları Spotify'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.