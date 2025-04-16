SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Spotify çöktü mü, neden müzik dinleyemiyorum? 16 Nisan "Spotify açılmıyor" hatası

16 Nisan Çarşamba günü, Spotify kullanıcıları masaüstü ve mobil cihazlarında müzik platformuna giriş yapmaya çalışırken yüklenme problemleri ve müzik dinleme hatalarıyla karşılaştılar. Şu anda Spotify’daki erişim sorununun yerel bir sorun mu yoksa dünya çapında mı olduğu araştırılıyor. Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? İşte 16 Nisan'daki Spotify erişim problemleri hakkında detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 16:18 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 16:29
Spotify çöktü mü, neden müzik dinleyemiyorum? 16 Nisan Spotify açılmıyor hatası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

16 Nisan Çarşamba günü, Spotify kullanıcıları masaüstü ve mobil cihazlarında müzik platformuna giriş yapmaya çalışırken yüklenme problemleri ve müzik dinleme hatalarıyla karşılaştılar. Şu anda Spotify'daki erişim sorununun yerel bir sorun mu yoksa dünya çapında mı olduğu araştırılıyor.

AAAA

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ?

Spotify erişim sorunu, Türkiye'deki kullanıcıları etkiliyor. Dinleyiciler, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini paylaşıyor. Sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda henüz güncel bilgi bulunmuyor.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

SPOTIFY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Spotify resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan soruna ilişkin açıklama yapıldı.

Spotify açıklamasında, "Şu anda bazı sorunların farkındayız ve bunları inceliyoruz!" ifadelerini paylaştı.

(downdetector)(downdetector)

SPOTIFY NEDEN AÇILMIYOR?

Yaşanan sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor. Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki son dakika verilerine göre, kullanıcı raporları Spotify'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

AAAA

Sitede 16 Nisan 2025 tarihinde öğleden sonra saat 15.00 ile 16:00 arasında kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği dikkat çekiyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? Doktorlar açıkladı | Başkan Erdoğan takipte
Beykoz Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! CHP’li Fidan Gül tutuklandı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan Pervin Buldan’a geçmiş olsun telefonu: Sırrı Süreyya Önder emin ellerde
Dışişlerinden Yunanistan’ın Ege Denizi planına tepki: Hiçbir hukuki sonuç doğurmayacak
MEB duyurdu: 25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman?
Kuruluş Osman
CHP kurultayında soğuk cüzdan usulü kripto paralar su yüzüne çıkıyor! Döviz bürosu görüntüleri ve dağıtılan telefonlar tespit edildi
Galatasaray’dan 2 flaş transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü
Ekrem İmamoğlu Financial Times’a Türkiye’yi şikayet etti! Yolsuzluğu perdelemek için Siyasi tutukluyum iddiası, 2019 itirafı!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan zirai don açıklaması! Sigortasız üreticinin zararı karşılanacak mı?
Trump savaş açtı Çin ekonomisi büyüdü! ABD’den Pekin’e yeni tehdit: Yüzde 245
Hastalığını böyle anlatmıştı! İşte Sırrı Süreyya Önder’in o anları
Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!
Mehmet Çetin’e ne oldu? Müge Anlı’da şeytani plan açığa çıktı! Oğlunuz cinsiyet değiştirdi iddiası herkesin kanını dondurdu
Selahattin Demirtaş’tan Sırrı Süreyya Önder’e mektup: Birbirimize söz verdik önce barış ölümse Allah’ın emri
Elon Musk’tan çocuğunun annesine ahlaksız teklif! Fenomen Ashley St. Clair sosyal medyadan duyurmuştu: Susturmak için...
Sırrı Süreyya Önder’in doktoru konuştu! Sağlık problemi neydi? Geçmişte söylediği sözler tekrar hatırlandı
Önce partilediler sonra birbirlerine düştüler! Pavyonda delege avı iddiası | CHP Erzurum’a ulaştık: Ulaşım için bir şey verildi itirafı
Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli...