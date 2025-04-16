Bakan Erdoğan’dan 25 bin öğretmene atama müjdesi!

Başkan Erdoğan, 25 bin öğretmenin atanacağını söyledi. Çarpıcı mesajlar verdi: Erdoğan, çok kutuplu bir dünyada Türkiye'nin kutup başı olduğunu belirtti. "Muhalefet görmese de şu gerçeği herkes görüyor ve kabul ediyor. Türkiye dünyada ağırlığını daha fazla hissettirmektedir" dedi.



Erdoğan'a, üzerinde ismi yazılı bir yarış bisikleti hediye edildi. Erdoğan, "Zirai don afetinde, üreticimizin zararının tazminini ele aldık" dedi

Erdoğan, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyetini kabul etti.



TÜRKİYE KUTUP BAŞI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı:

Orta Doğu'daki her sorun doğrudan doğruya bizi, ekonomimizi ve güvenliğimizi ilgilendirmektedir. Girişimci bir anlayışla hadiseleri okumak zorundayız. Bu mücadelede güçlü kurumlara sahibiz.

TİKA, AFAD, THY ve diğer kurumlarımız birbirinden önemli projelere imza atıyor. Savunma sanayii ürünlerimiz birçok ülke tarafından kullanılır hale geldi.



Stratejik akıl ile dış politikadaki hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz.

Muhalefet yolsuzluk soruşturmasını üstünü örtmek için batılı medya kuruluşlarına yalvarırken biz Türkiye'nin itibarını küresel ölçekte artırmaya çalışıyoruz.



Ana muhalefetin Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlaması zaten imkansızdır. Burunlarının dibini görmekten acizler.

Muhalefet görmese de şu gerçeği herkes görüyor ve kabul ediyor. Türkiye çok kutuplu bir dünyada kutup başı olarak ağırlığını daha fazla hissettirmektedir.



Suriye'nin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Suriye istikrara kavuştukça kazanan tüm bölgemiz olacak. Suriye'de 8 Aralık öncesine dönüş ihtimali yok.

Suriye'de bölücülük hesabı yapanlar, 8 Aralık öncesine dönüş hesabı yapanlar karşılarında bizi bulacaktır. Kimse sabrımızı sınamasın.



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