PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bakan Erdoğan'dan 25 bin öğretmene atama müjdesi!

10 bini Milli Eğitim Akademesi’ne olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlatıyoruz. Suriye'yi böldürmeyiz. Suriye’yi kim karıştırmak isterse karşısında Türkiye’yi bulur. Sabrımızı sınamayın.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025
Bakan Erdoğan’dan 25 bin öğretmene atama müjdesi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Erdoğan, 25 bin öğretmenin atanacağını söyledi. Çarpıcı mesajlar verdi: Erdoğan, çok kutuplu bir dünyada Türkiye'nin kutup başı olduğunu belirtti. "Muhalefet görmese de şu gerçeği herkes görüyor ve kabul ediyor. Türkiye dünyada ağırlığını daha fazla hissettirmektedir" dedi.

Erdoğan'a, üzerinde ismi yazılı bir yarış bisikleti hediye edildi. Erdoğan, "Zirai don afetinde, üreticimizin zararının tazminini ele aldık" dedi
Erdoğan, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyetini kabul etti.

TÜRKİYE KUTUP BAŞI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı:
Orta Doğu'daki her sorun doğrudan doğruya bizi, ekonomimizi ve güvenliğimizi ilgilendirmektedir. Girişimci bir anlayışla hadiseleri okumak zorundayız. Bu mücadelede güçlü kurumlara sahibiz.
TİKA, AFAD, THY ve diğer kurumlarımız birbirinden önemli projelere imza atıyor. Savunma sanayii ürünlerimiz birçok ülke tarafından kullanılır hale geldi.

Stratejik akıl ile dış politikadaki hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz.
Muhalefet yolsuzluk soruşturmasını üstünü örtmek için batılı medya kuruluşlarına yalvarırken biz Türkiye'nin itibarını küresel ölçekte artırmaya çalışıyoruz.

Ana muhalefetin Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlaması zaten imkansızdır. Burunlarının dibini görmekten acizler.
Muhalefet görmese de şu gerçeği herkes görüyor ve kabul ediyor. Türkiye çok kutuplu bir dünyada kutup başı olarak ağırlığını daha fazla hissettirmektedir.

Suriye'nin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Suriye istikrara kavuştukça kazanan tüm bölgemiz olacak. Suriye'de 8 Aralık öncesine dönüş ihtimali yok.
Suriye'de bölücülük hesabı yapanlar, 8 Aralık öncesine dönüş hesabı yapanlar karşılarında bizi bulacaktır. Kimse sabrımızı sınamasın.

Başkan Erdoğan Kabine sonrası müjdeyi verdi: 25 bin öğretmen atanacakBaşkan Erdoğan Kabine sonrası müjdeyi verdi: 25 bin öğretmen atanacak
Başkan Erdoğan Kabine sonrası müjdeyi verdi: 25 bin öğretmen atanacak

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM Parti duyurdu: Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi! Bakan Memişoğlu açıkladı: Ana damarda yırtılma var
Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan Kabine sonrası müjdeyi verdi: 25 bin öğretmen atanacak
Önce partilediler sonra birbirlerine düştüler! Pavyonda delege avı iddiası | CHP Erzurum’a ulaştık: Ulaşım için bir şey verildi itirafı
Firari FETÖ’cü Savaş Genç’ten CHP’ye kaos aklı! Bir de televizyon kanalı... Tüm FETÖ’cüler MC’de toplandı
Kuruluş Osman
CHP’nin şaibeli kurultayında Bitlis delegesi Özgür Karabat’ı ifşaladı: Kargo poşetinde para, market kartları
Narin Güran cinayetinde katil zanlısı amca Salim Güran’dan savunma mesajı!
Doğum eylem planı üzerinden hükümeti hedef alanlara madde madde gerçekler!
CHP’nin şaibeli kurultay soruşturması! 86 kişinin ifadesi alınıyor: Ekrem İmamoğlu da listede
Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmişti! 67 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Şehit Nurettin Tokyürek’in vasiyeti yerine getirildi köyünde toprağa verildi
CHP’li Fidan Gül’e ihaleye fesat gözaltısı! Aynı evden Bilgehan Murat Miniç de çıktı: Beylikdüzü’nden Beykoz’a aşk ve yolsuzluk sarmalı
Esra Erol’da ağızları açık bırakan olay! Damadıyla kaçan kaynanadan pes dedirten savunma! Ahlaksızlara gözaltı
Roblox ve Discord açılacak mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
İmamoğlu’nun Atatürk istismarı isyan ettirdi! CHP’li Veysi Uyanık Sana bakan İstanbul’daki skandalları görür dedi... Oğlu PM’den çıktı
Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!
Böylesi gelmedi! Galatasaray’dan dev transfer
Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın ikizlerine bakın! Kuruluş Osman’ın yıldızıyla 21 yıl evli kalmıştı