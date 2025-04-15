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Hunharca katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit! 1 şüpheli daha tutuklandı

Kadıköy’de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin acılı ailesine yönelik tehditler infial olmuştu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınıp İstanbul’a getirilen Ç.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 19:38 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 19:44
Hunharca katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit! 1 şüpheli daha tutuklandı

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İstanbul Kadıköy'de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Hunharca katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit! 1 şüpheli daha tutuklandı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hunharca katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit! 1 şüpheli daha tutuklandı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Mattia Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar paylaştığı tespit edilen Ç.D., Ankara'da gözaltına alındı.

Hunharca katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit! 1 şüpheli daha tutuklandı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hunharca katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit! 1 şüpheli daha tutuklandı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Ç.D., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'birden fazla kişi ile tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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