Hunharca katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit! 1 şüpheli daha tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
İstanbul Kadıköy'de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Mattia Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar paylaştığı tespit edilen Ç.D., Ankara'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Ç.D., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'birden fazla kişi ile tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.