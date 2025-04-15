SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Şehit Nurettin Tokyürek'in vasiyeti yerine getirildi köyünde toprağa verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit olan ve cenazesine ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Şehit Tokyürek'in ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kar yağışı altında düzenlenen törende, evli ve çocuksuz olan Tokyürek'in "Şehit olursam bizim köyün güzel bir yerine defnedin" vasiyeti yerine getirildi.

Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 16:20 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 16:45
Şehit Nurettin Tokyürek’in vasiyeti yerine getirildi köyünde toprağa verildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Pençe-Kilit Harekatı'nın Metina Bölgesi'nde 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in (32) naaşı bulundu ve Erzurum'a getirildi.

Şehit Nurettin Tokyürek köyünde toprağa verildi!

Şehit olan ve cenazesine ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, memleketi Erzurum'da toprağa verildi. (AA)Şehit olan ve cenazesine ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, memleketi Erzurum'da toprağa verildi. (AA)

Şehit Tokyürek, şehit olmadan 1 gün önce kardeşine cep telefonundan yazdığı son mesajında vasiyet ettiği gibi köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit olan ve cenazesine ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, memleketi Erzurum'da toprağa verildi. (AA)Şehit olan ve cenazesine ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, memleketi Erzurum'da toprağa verildi. (AA)

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşayan Lütfiye (59)-Süleyman Tokyürek (65) çiftinin dört çocuğundan ikincisi olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, 7 Temmuz 2022'de, Pençe-Kilit Harekatı'nın Metina Bölgesi'nde şehit oldu.

Şehit olan ve cenazesine ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, memleketi Erzurum'da toprağa verildi. (AA)Şehit olan ve cenazesine ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, memleketi Erzurum'da toprağa verildi. (AA)

Tokyürek'in bulunan cenazesi, İstanbul'dan Türk Hava Kuvvetleri'nin Türk Yıldızları uçağıyla dün saat 21.45'te Erzurum'a ulaştırıldı.

TÖRENE ŞEHİDİN AİLESİ VE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI
Yaklaşık 3 yıl önce şehit olan Tokyürek için düzenlenen karşılama törenine Erzurum protokolü, askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehidin babası Süleyman, annesi Lütfiye Tokyürek ve kardeşleri, eşi ile yakınları katıldı. Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehidin tabutu, kentte Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Şehit olan ve cenazesine ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, memleketi Erzurum'da toprağa verildi. (AA)Şehit olan ve cenazesine ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, memleketi Erzurum'da toprağa verildi. (AA)

Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek için bugün öğle vakti Narmanlı Camisi'nde tören yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAZİYE MESAJI OKUNDU
Yoğun kar yağışı altında düzenlenen törende, şehidin öz geçmişi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı mesajı okundu.

Törene protokol, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağlayan ailesi, görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Şehidin vasiyeti ortaya çıktı. (Takvim.com.tr)Şehidin vasiyeti ortaya çıktı. (Takvim.com.tr)

ŞEHİT OLURSAM BİZİM KÖYÜN GÜZEL BİR YERİNE DEFNEDİN
Kar yağışı altında düzenlenen törende, evli ve çocuksuz olan Tokyürek'in "Şehit olursam bizim köyün güzel bir yerine defnedin" vasiyeti yerine getirildi.

Tokyürek, şehit düşmeden 1 gün önce kardeşi Yusuf ile cep telefonuyla yazıştığı ve son mesajında belirttiği gibi Sığırlı köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit, mesajında, kardeşinden eşi Gözde'ye de iyi bakmalarını istemişti.

MSB acı haberi duyurdu: Şehit Nurettin Tokyürekin naaşına ulaşıldıMSB acı haberi duyurdu: Şehit Nurettin Tokyürekin naaşına ulaşıldı
MSB acı haberi duyurdu: Şehit Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...
Firari FETÖ’cü Savaş Genç’ten CHP’ye kaos aklı: Her şehirde eylem yapın, Türkiye’yi ayağa kaldırın!
CHP’nin şaibeli kurultay soruşturması! 86 kişinin ifadesi alınıyor: Ekrem İmamoğlu da listede
Şehit Nurettin Tokyürek’in vasiyeti yerine getirildi köyünde toprağa verildi
CHP’li Fidan Gül’e ihaleye fesat gözaltısı! Aynı evden Bilgehan Murat Miniç de çıktı: Beylikdüzü’nden Beykoz’a aşk ve yolsuzluk sarmalı
İmamoğlu’nun Atatürk istismarı isyan ettirdi! CHP’li Veysi Uyanık Sana bakan İstanbul’daki skandalları görür dedi... Oğlu PM’den çıktı
Suriye’nin borçlarını Suudi Arabistan mı ödeyecek? İngiliz basınından flaş iddia
Özgür Özel yine İngiliz kapısında! Financial Times’a koalisyon planını anlattı: Siyasi partilere çağrı yaptı
Adem Soytekin, Deniz İstanbul Projesi’ne nasıl çöktü? Ekrem İmamoğlu’nun tehdidi kayda girdi: O projeyi yaptırmam!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat yarın Şam’a gidecek! Türkiye ile Suriye arasında yeni yol haritası masada
Macaristan’dan LGBTQ sapkınlığına darbe: Anayasa değişti
Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!
Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmişti! 67 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi
CHP’li Eyüpsultan Belediyesi’nde ikramiyeler yatırılmadı! Personele mesaj: Tarih yok belirsizlik var
Uluslararası suç çetelerine Orkinos-Bulut operasyonu: 234 üst düzey isim gözaltında!
İsrail’de Katar doğal gazı paniği! Türkiye ve Suriye’nin planı Tel Aviv’in Hayfa hayalini suya düşürdü
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Murat Ongun ’ilişkim yok’ demişti! Kasalarla Sırbistan’da ne yaptı?
Böylesi gelmedi! Galatasaray’dan dev transfer
Esra Erol’da ağızları açık bırakan olay! Damadıyla kaçan kaynanadan pes dedirten savunma! Görüntüler mide bulandırdı
Protesto değil provokasyon: Lise eylemlerinin arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı!