Şehit Nurettin Tokyürek’in vasiyeti yerine getirildi köyünde toprağa verildi

Şehit olan ve cenazesine ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, memleketi Erzurum'da toprağa verildi. (AA) Tokyürek'in bulunan cenazesi, İstanbul'dan Türk Hava Kuvvetleri'nin Türk Yıldızları uçağıyla dün saat 21.45'te Erzurum'a ulaştırıldı.

TÖRENE ŞEHİDİN AİLESİ VE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Yaklaşık 3 yıl önce şehit olan Tokyürek için düzenlenen karşılama törenine Erzurum protokolü, askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehidin babası Süleyman, annesi Lütfiye Tokyürek ve kardeşleri, eşi ile yakınları katıldı. Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehidin tabutu, kentte Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Şehit olan ve cenazesine ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, memleketi Erzurum'da toprağa verildi. (AA) Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek için bugün öğle vakti Narmanlı Camisi'nde tören yapıldı. BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAZİYE MESAJI OKUNDU

Yoğun kar yağışı altında düzenlenen törende, şehidin öz geçmişi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı mesajı okundu. Törene protokol, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağlayan ailesi, görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Şehidin vasiyeti ortaya çıktı. (Takvim.com.tr)



ŞEHİT OLURSAM BİZİM KÖYÜN GÜZEL BİR YERİNE DEFNEDİN

Kar yağışı altında düzenlenen törende, evli ve çocuksuz olan Tokyürek'in "Şehit olursam bizim köyün güzel bir yerine defnedin" vasiyeti yerine getirildi.