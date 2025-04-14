MSB acı haberi duyurdu: Şehit Nurettin Tokyürek’in naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığı bildirildi.

MSB'den açıklama (Sosyal medya hesabı)

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır."

