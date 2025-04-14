SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MSB acı haberi duyurdu: Şehit Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığı bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 15:00 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 15:00
MSB acı haberi duyurdu: Şehit Nurettin Tokyürek’in naaşına ulaşıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığı bildirildi.

MSB'den açıklama (Sosyal medya hesabı)MSB'den açıklama (Sosyal medya hesabı)

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşecek! Tarih ve saat belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten cari denge açıklaması: 1.8 milyar dolar fazla verdi!
Türk Telekom
Teröristbaşı Öcalan’ın daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları! İlkokul karnesi ortaya çıktı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Silah bırakmayan her yapı açık hedefimiz
Buldan tarih verdi gözler PKK’ya çevrildi! Kandil’deki terör baronlarının süreci zehirleyecek bahanesi kalmadı: Derhal kongre hemen fesih
Zirai don 36 ili vurdu! İl il hangi meyve ve sebzeler zarar gördü? Elma, kayısı, üzüm tehlikede
Ebrar Sitesi yerine 32 blok 775 konut! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 7/24 mesai
Adana Cumali Timi’yi arıyor! Annesi gözyaşlarına boğuldu ağıtlar yaktı: Benim yüreğim yanıyor
Böylesi gelmedi! Galatasaray’dan dev transfer
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel niteliksiz siyasetin markası oldu
İran’la sıkı fıkı olan PKK’lı Cemil Bayık’a BBC Farsça cilası! İmralı’yı takmadı İsrail’e yanladı: Bizi yanına çeken Orta Doğu’da kazanır
Narin Güran cinayeti davasında 15 sanık bugün hakim karşısında
Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...
CHP’li Çankaya Belediyesi işçilerin ikramiyesini ödemedi sokaklarda çöp dağları oluştu
Başkan Erdoğan Turkuvaz Medya’nın düzenleyeceği Doğal Kaynaklar Zirvesi’ne katılacak!
Metin Yıldız’dan CHP’li Ekrem İmamoğlu ve fondaşlara sert tepki: Şikayet ettikleri her şeyi kendileri yapıyor
Milyonlara memur zammı! Sosyal destekler ne kadar artacak? Aile yardımı ve ikramiye gibi ek ödemeler nasıl değişecek?
1 gram altını bile olan voleyi vuracak! iki dev bankadan rekor altın tahmini geldi