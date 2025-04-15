Roblox ve Discord açılacak mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı

Takvim Foto Arşiv "GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR" Bakan Uraloğlu, erişimi engellenen oyun platformu Roblox'un yeniden açılması yönündeki taleplere ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, "Son zamanlarda bizim de gençlerle temasımızda bu konu gündeme geliyor. Bayramda da gündeme geldi. Şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin bir vekilimizin çocuğuyla ziyaretinde gündeme geldi. Durum şu; doğrudan bakanlık olarak, DTK olarak kendi yetkimizde olan bir konu değildi. Hukuki bir süreç sonucunda böyle bir erişime engel getirmiştik. Şimdi artık onunla ilgili o platformlar hem Discord, hem de Roblox'la görüşmeler devam ediyor. Belli içeriklerin çıkarılıp da düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı. Nihayete erdiğinde inşallah tekrar aynı hukuki süreçle onların açılması söz konusu olacak. Biz de süreci takip ediyoruz. Kamuoyundan bu anlamda gelen talepleri biz de takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar. Biz de gereken işlerini yaparız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Takvim Foto Arşiv "BU YIL İÇİNDE DÜZENLEMELERİ YAPARIZ" META'nın 16 yaş sınırı kararı almasında katkılarının olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Çünkü biz bunları konuşurken, 'Pratikte nasıl uygularız' diye Türkiye'de bulunan 8 tane sosyal medya platformunun yöneticileriyle istişare etmiştik. Nasıl uygulanabilir? Yani uygulanamaz bir karar alırsanız hukuki bir düzenleme yaparsanız, onun bir anlamı da olmayacaktı. Onun için biz önden onları yeterince bilgilendirmiştik. Böyle bir karar almış olmaları gerçekten kıymetli. Ama biz birazcık da onun ötesine geçeceğiz diye düşünüyorum. Kurumlarımızla beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yıl içerisinde inşallah gerekli düzenlemeleri yaparız diye umuyorum" dedi.

Takvim Foto Arşiv "İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 3'LÜ OPERASYONU BAŞLATACAĞIZ" İstanbul Havalimanı'nda 'Eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonları' uygulamasına ilişkin de Bakan Uraloğlu, "Altyapı yatırımları çok pahalı yatırımlar. Ve onların tam kapasite kullanabiliyor olmaları lazım. Şu anda üç paralel pistte kuzey-güney aksındaki pistte sadece aynı anda iki uçağı opere edebiliyoruz. Dolayısıyla bunu üç pistte tam kapasite kullanması için üçünün de aynı anda operasyon yapabilmesiyle ilgili arkadaşlarımızı Amerika'ya gönderdik. Gerekli eğitimleri yaptılar. Ve biz Amerika dışında ilk defa dünyada üçlü operasyonu İstanbul Havalimanı'nda ayın 17'sinde başlatacağız, 'deneyeceğiz' demiyorum. Çünkü gerekli denemeleri, simülasyonları yaptık. İnşallah başlatacağız. Ve havaalanını tam kapasite kullanacağız. Bu ne demektir? Uçaklarımızın, yolcularımızın havada hiç tur atmadan inmelerini ve en yakın taksi yoluyla pistlere ulaşmalarını ve o taksi yolu mesafelerini kısaltmalarını sağlamış olacağız" diye konuştu.