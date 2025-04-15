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İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Murat Ongun 'ilişkim yok' demişti! Kasalarla Sırbistan'da ne yaptı?

İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Murat Ongun’la ilgili yeni bilgiler elde edildi. Ongun’un, örgütün kasası Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı ile Sırbistan’a gittiği belirlendi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Murat Ongun ’ilişkim yok’ demişti! Kasalarla Sırbistan’da ne yaptı?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında şüphelileri yakın markaja aldı.

İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması devam ediyor. (AA)İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması devam ediyor. (AA)



BELGRAD'A GİTMİŞLER
Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemede 9 Şubat 2025 tarihinde Murat Ongun eşi Zeynep Ongun, Emrah Bağdatlı eşi Hamide Bağdatlı ve Hüseyin Köksal eşi Sena Köksal'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan aynı uçakla İstanbul Havalimanı'na dönüş yaptıkları tespit edildi. Derinleştirilen incelemelerde şüphelilerin bir hafta önce Belgrad'a yine aynı uçakla gittikleri belirlendi.

Murat Ongun. (Takvim.com.tr)Murat Ongun. (Takvim.com.tr)



İLİŞKİM YOK DEMİŞTİ
Suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu değerlendirilen Murat Ongun, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadesinde örgütün gizli kasaları olduğu öne sürülen reklam ihalecileri Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal'ı tanıdığını ancak her iki isimle de bir ilişkisinin olmadığını söylemişti. Ongun'un, bir ilişkim yok dediği isimlerle birlikte yurt dışına gidip gelmesi dikkat çekti.

Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal. (Takvim.com.tr)Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal. (Takvim.com.tr)

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