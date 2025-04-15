İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Murat Ongun ’ilişkim yok’ demişti! Kasalarla Sırbistan’da ne yaptı?

BELGRAD'A GİTMİŞLER Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemede 9 Şubat 2025 tarihinde Murat Ongun eşi Zeynep Ongun, Emrah Bağdatlı eşi Hamide Bağdatlı ve Hüseyin Köksal eşi Sena Köksal 'ın Sırbistan 'ın başkenti Belgrad'dan aynı uçakla İstanbul Havalimanı'na dönüş yaptıkları tespit edildi. Derinleştirilen incelemelerde şüphelilerin bir hafta önce Belgrad'a yine aynı uçakla gittikleri belirlendi.

Murat Ongun. (Takvim.com.tr)





İLİŞKİM YOK DEMİŞTİ

Suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu değerlendirilen Murat Ongun, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadesinde örgütün gizli kasaları olduğu öne sürülen reklam ihalecileri Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal'ı tanıdığını ancak her iki isimle de bir ilişkisinin olmadığını söylemişti. Ongun'un, bir ilişkim yok dediği isimlerle birlikte yurt dışına gidip gelmesi dikkat çekti.