CHP’li Eyüpsultan Belediyesi’nde ikramiyeler yatırılmadı! Personele mesaj: Tarih yok belirsizlik var

CHP'ye geçen Eyüpsultan Belediyesi'nde mali sıkıntı iddiaları her geçen gün güçleniyor. Üsküdar Belediyesi'nde yaşanan maaş krizinin ardından bu kez Eyüpsultan Belediyesi'nde 15 Nisan'da ödenmesi gereken üç aylık ikramiyeler yatırılmadı. Belediye personeline gönderilen kısa mesajla, ödeme için "en kısa zamanda " ifadesi kullanıldı.

CHP 'li Eyüpsultan Belediyesi 'nde personelin 15 Nisan'da ödenmesi gereken üç aylık ikramiyeleri yatırılmadı. Maaş zam farklarını da alamayan belediye personeline, ödeme için "en kısa zamanda" ifadesini içeren kısa mesaj gönderildi.

CHP'li belediyenin çalışanlara gönderdiği mesaj (Takvim.com.tr)

PERSONELİ BİLGİLENDİREN MESAJ: TARİH YOK, BELİRSİZLİK VAR

Eyüpsultan Belediyesi'nin personele gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:



"Çok kıymetli personelimiz; 15 Nisan'da ödenecek 3 ayda bir ödenen 15 günlük ikramiyeniz en kısa zamanda ödenecektir. Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."



Bu mesaj, hem kamuoyunda hem de çalışanlar arasında belediyenin nakit akışıyla ilgili soru işaretlerini artırdı.

ZAM FARKLARI DA ÖDENMEDİ

Belediye çalışanlarının bir diğer beklentisi olan geriye dönük 3 aylık maaş zam farkları da hala ödenmedi. Bu durum, belediyenin yalnızca ikramiyede değil, maaşlarda da ödeme sorunu yaşanabileceğini ortaya koyuyor.