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CHP'li Eyüpsultan Belediyesi’nde ikramiyeler yatırılmadı! Personele mesaj: Tarih yok belirsizlik var

İBB'deki yolsuzluk soruşturması sonrası CHP yönetimindeki diğer belediyelerde de maaş krizi patlak verdi. Üsküdar'da maaş krizinin yaşandığı, Çankaya Belediyesi'nde ikramiyelerin ödenmediği bildirilirken Eyüpsultan Belediyesi'nin de personele 15 Nisan’da ödenmesi gereken üç aylık ikramiyeyi hesaplara yatırmadığı ortaya çıktı. Maaş zam farklarını da alamayan personele gönderilen mesajda ödemeye ilişkin herhangi bir tarih verilmedi.

Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 11:30 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 11:54
CHP’li Eyüpsultan Belediyesi’nde ikramiyeler yatırılmadı! Personele mesaj: Tarih yok belirsizlik var

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CHP'li Eyüpsultan Belediyesi'nde personelin 15 Nisan'da ödenmesi gereken üç aylık ikramiyeleri yatırılmadı. Maaş zam farklarını da alamayan belediye personeline, ödeme için "en kısa zamanda" ifadesini içeren kısa mesaj gönderildi.

CHP'ye geçen Eyüpsultan Belediyesi'nde mali sıkıntı iddiaları her geçen gün güçleniyor. Üsküdar Belediyesi'nde yaşanan maaş krizinin ardından bu kez Eyüpsultan Belediyesi'nde 15 Nisan'da ödenmesi gereken üç aylık ikramiyeler yatırılmadı. Belediye personeline gönderilen kısa mesajla, ödeme için "en kısa zamanda" ifadesi kullanıldı.

CHP'li belediyenin çalışanlara gönderdiği mesaj (Takvim.com.tr)CHP'li belediyenin çalışanlara gönderdiği mesaj (Takvim.com.tr)

PERSONELİ BİLGİLENDİREN MESAJ: TARİH YOK, BELİRSİZLİK VAR
Eyüpsultan Belediyesi'nin personele gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Çok kıymetli personelimiz; 15 Nisan'da ödenecek 3 ayda bir ödenen 15 günlük ikramiyeniz en kısa zamanda ödenecektir. Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."

Bu mesaj, hem kamuoyunda hem de çalışanlar arasında belediyenin nakit akışıyla ilgili soru işaretlerini artırdı.

ZAM FARKLARI DA ÖDENMEDİ
Belediye çalışanlarının bir diğer beklentisi olan geriye dönük 3 aylık maaş zam farkları da hala ödenmedi. Bu durum, belediyenin yalnızca ikramiyede değil, maaşlarda da ödeme sorunu yaşanabileceğini ortaya koyuyor.

Bülent Özmen ve Ekrem İmamoğlu (Sosyal medya)Bülent Özmen ve Ekrem İmamoğlu (Sosyal medya)

GEÇTİĞİMİZ AY DA MAAŞLAR GECİKMİŞTİ
Mart ayında Eyüpsultan Belediyesi tarihinde ilk kez memur maaşları geç yatırılmıştı. Normalde her ayın 15'inde ödenen maaşlar, mart ayında 10 gün gecikmeyle hesaplara yatmış, bu durum personel arasında büyük rahatsızlık yaratmıştı.

CHP (AA)CHP (AA)

PERSONEL KAYGILI, KAMUOYU AÇIKLAMA BEKLİYOR
Süreç hakkında henüz belediye yönetiminden kapsamlı bir açıklama yapılmış değil. İkramiyelerin ne zaman yatırılacağı, zam farklarının ne zaman ödeneceği belirsizliğini koruyor. Bu durum, Eyüpsultan Belediyesi'ndeki personelin hayatını zorlaştırırken, "sıradaki kriz hangi belediyede yaşanacak?" sorusunu akıllara getiriyor.

CHPli Çankaya Belediyesi işçilerin ikramiyesini ödemedi sokaklarda çöp dağları oluştuCHPli Çankaya Belediyesi işçilerin ikramiyesini ödemedi sokaklarda çöp dağları oluştu

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