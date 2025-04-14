CHP’li Çankaya Belediyesi işçilerin ikramiyesini ödemedi sokaklarda çöp dağları oluştu

Milyonların zihnine çöp, çukur, çamur sloganı ile kazınan Cumhuriyet Halk Partisi hizmetsizliği bu sefer Ankara'da patlak verdi.
Milyonların zihnine çöp, çukur, çamur sloganı ile kazınan Cumhuriyet Halk Partisi hizmetsizliği bu sefer Ankara'da patlak verdi.
İKRAMİYESİ ÖDENMEYEN İŞÇİLER İŞ YAVAŞLATMA EYLEMİ YAPTI
DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası bünyesindeki Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, ikramiyelerinin zamanında ödenmemesi gerekçesiyle iş yavaşlattı.
Bu kapsamda, Çankaya'daki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. Bu nedenle Ayrancı semti ve Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde çöp konteynerlerinin taştığı, kaldırımlarda çöp yığınlarının oluştuğu görüldü.
Vatandaşlar, hem insan sağlığı hem de çevre açısından risk oluşturan durum nedeniyle sosyal medyada da tepkilerini dile getirerek, sorunun çözüme kavuşturulmasını talep etti.