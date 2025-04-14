CHP’li Çankaya Belediyesi işçilerin ikramiyesini ödemedi sokaklarda çöp dağları oluştu

İkramiyesi ödenmeyen belediye işçileri, iş yavaşlatarak çöpleri toplamadı. (AA)

Bu kapsamda, Çankaya'daki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. Bu nedenle Ayrancı semti ve Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde çöp konteynerlerinin taştığı, kaldırımlarda çöp yığınlarının oluştuğu görüldü.