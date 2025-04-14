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CHP'li Çankaya Belediyesi işçilerin ikramiyesini ödemedi sokaklarda çöp dağları oluştu

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde ikramiyesi ödenmeyen belediye işçileri, iş yavaşlatarak çöpleri toplamadı. İş yavaşlatma sonucu, bazı mahallelerde kaldırımlarda çöp yığınları oluştu.

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Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 11:39 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 11:53
CHP’li Çankaya Belediyesi işçilerin ikramiyesini ödemedi sokaklarda çöp dağları oluştu

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İkramiyesi ödenmeyen belediye işçileri, iş yavaşlatarak çöpleri toplamadı. (AA)İkramiyesi ödenmeyen belediye işçileri, iş yavaşlatarak çöpleri toplamadı. (AA)

İKRAMİYESİ ÖDENMEYEN İŞÇİLER İŞ YAVAŞLATMA EYLEMİ YAPTI

İkramiyesi ödenmeyen belediye işçileri, iş yavaşlatarak çöpleri toplamadı. (AA)İkramiyesi ödenmeyen belediye işçileri, iş yavaşlatarak çöpleri toplamadı. (AA)


CHP'li Çankaya Belediyesi bünyesindeki temizlik işçileri, ikramiyelerinin ödenmemesi gerekçesiyle iş yavaşlatma yaparak bazı mahallelerde çöpleri toplamadı.

İkramiyesi ödenmeyen belediye işçileri, iş yavaşlatarak çöpleri toplamadı. (AA)İkramiyesi ödenmeyen belediye işçileri, iş yavaşlatarak çöpleri toplamadı. (AA)

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası bünyesindeki Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, ikramiyelerinin zamanında ödenmemesi gerekçesiyle iş yavaşlattı.

İkramiyesi ödenmeyen belediye işçileri, iş yavaşlatarak çöpleri toplamadı. (AA)İkramiyesi ödenmeyen belediye işçileri, iş yavaşlatarak çöpleri toplamadı. (AA)

Bu kapsamda, Çankaya'daki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. Bu nedenle Ayrancı semti ve Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde çöp konteynerlerinin taştığı, kaldırımlarda çöp yığınlarının oluştuğu görüldü.

İkramiyesi ödenmeyen belediye işçileri, iş yavaşlatarak çöpleri toplamadı. (AA)İkramiyesi ödenmeyen belediye işçileri, iş yavaşlatarak çöpleri toplamadı. (AA)

Vatandaşlar, hem insan sağlığı hem de çevre açısından risk oluşturan durum nedeniyle sosyal medyada da tepkilerini dile getirerek, sorunun çözüme kavuşturulmasını talep etti.

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CHP’li Çankaya Belediyesi işçilerin ikramiyesini ödemedi sokaklarda çöp dağları oluştu
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