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Başkan Erdoğan'a iftira atan CHP'li Özgür Özel 75 bin TL tazminata mahkum edildi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yargı bağımsızlığını yok ettiği iftirasını atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata mahkum edildi.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 11:10 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 11:23
Başkan Erdoğan’a iftira atan CHP’li Özgür Özel 75 bin TL tazminata mahkum edildi!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yargı bağımsızlığını yok ettiği iftirasını atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata mahkum edildi.

Özgür Özel 75 bin TL tazminata mahkum edildi!

Başkan Erdoğan'ın avukatının paylaşımı (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan'ın avukatının paylaşımı (Ekran görüntüsü)


Kararı Başkan Erdoğan'ın avukatı sosyal medya hesabından duyurdu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle;
CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine,
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir."

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