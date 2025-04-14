Adana Cumali Timi'yi arıyor! Annesi gözyaşlarına boğuldu ağıtlar yaktı: "Benim yüreğim yanıyor"

KANAL KENARINDA TERLİĞİ BULUNDU Oğlunun bulunması için yardım isteyen Karanfil Timi, "Allah rızası için gören, duyan varsa bildirsin. 3 gündür çıkmıyor benim kuzum. Benim yüreğim yanıyor. Ben kuzumu bulamıyorum. Huzur istiyorum. Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım, bana pabucunu vermiyorlar kuzumun" dedi. Ayakta duramayan Karanfil Timi'yi, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Adana Cumali Timi'yi arıyor. (DHA)

"GÖREN, DUYAN VARSA HABER VERSİN"

Cumali Timi'nin dedesi Cumali Davulcu ise "Cumartesi günü babası karpuz serası açmaya gitti. Annesi başı ağrıdığı için çadırda uyuyordu. O sırada Cumali'yi bir yerlere kaybolmaması için uyarmış. Cumali de uyarıya aldırış etmeden dışarı çıkıp Yunus Emre isimli arkadaşıyla oyun oynamaya başlamış. Oyunları bitince Cumali üşüdüğünü ve çadıra gideceğini söylemiş, ayrılmışlar. 10 dakika içerisinde çocuk kayboldu. Sulama kanalına mı gitti, biri mi götürdü, gören veya duyan kimse yok. Yunus Emre'yle birlikte oyun oynadıktan sonra ayrılırlarken Yunus Emre'ye üşüdüğü için çadıra gideceğini söylemiş ama her yeri aradık bulamadık. Karada ve sulama kanalında 3 gündür aranıyor ama bulunamadı. Çocuğumuzun fotoğrafı her yerde var. Gören, duyan olursa haber versinler. İnşallah bir sonuca varırız" diye konuştu.