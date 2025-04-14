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Adana Cumali Timi'yi arıyor! Annesi gözyaşlarına boğuldu ağıtlar yaktı: "Benim yüreğim yanıyor"

Adana'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'yi arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Cumali'nin annesi Karanfil Timi ve dedesi Cumali Davulcu (53) 3'üncü günde de devam eden çalışmaları izledi. Karanfil Timi, oğlu için gözyaşı döküp, ağıtlar yaktı. Anne Timi 27, "Benim yüreğim yanıyor. Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım" diye ağıt yaktı. Timi'nin kaybolmasını Müge Anlı da bugünkü programında gündeme getirdi.

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Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 13:22 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 13:37
Adana Cumali Timi’yi arıyor! Annesi gözyaşlarına boğuldu ağıtlar yaktı: Benim yüreğim yanıyor

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Adana'nın Karataş ilçesinde tarım işçisi ailenin kaybolan oğlu Cumali Timi (7), Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarının 3'üncü gününde hala bulunamadı.

Cumali'nin dedesi Cumali Davulcu (DHA)Cumali'nin dedesi Cumali Davulcu (DHA)

SULAMA KANALININ YANINDA TERLİĞİNİ BULMUŞLAR
Oğlunun bulunması için yardım isteyen Karanfil Timi (27), "Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım" diye ağıt yaktı.

Cumali Timi (DHA)Cumali Timi (DHA)

OYUN OYNAMAK İÇİN ÇIKTI BİR DAHA HABER ALINAMADI
Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi'den, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Ailesi gözyaşlarına boğuldu. (DHA)Ailesi gözyaşlarına boğuldu. (DHA)

İşçiler Timi'yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. 55 personelin katıldığı çalışmada, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri de sulama kanalında Cumali Timi'yi aradı ancak iz bulamadı.

Adana Cumali Timi'yi arıyor. (DHA)Adana Cumali Timi'yi arıyor. (DHA)

ARAMALAR 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR
Cumali'nin annesi Karanfil Timi ve dedesi Cumali Davulcu (53) 3'üncü günde de devam eden çalışmaları izledi.

Cumali'nin annesi Karanfil Timi (DHA)Cumali'nin annesi Karanfil Timi (DHA)

Karanfil Timi, oğlu için gözyaşı döküp, ağıtlar yaktı. Cumali Timi'nin kaybolmadan birkaç gün önce babasıyla oynadığı neşeli görüntüleri dikkat çekti.

Adana Cumali Timi'yi arıyor. (DHA)Adana Cumali Timi'yi arıyor. (DHA)

KANAL KENARINDA TERLİĞİ BULUNDU
Oğlunun bulunması için yardım isteyen Karanfil Timi, "Allah rızası için gören, duyan varsa bildirsin. 3 gündür çıkmıyor benim kuzum. Benim yüreğim yanıyor. Ben kuzumu bulamıyorum. Huzur istiyorum. Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım, bana pabucunu vermiyorlar kuzumun" dedi. Ayakta duramayan Karanfil Timi'yi, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Adana Cumali Timi'yi arıyor. (DHA)Adana Cumali Timi'yi arıyor. (DHA)

"GÖREN, DUYAN VARSA HABER VERSİN"
Cumali Timi'nin dedesi Cumali Davulcu ise "Cumartesi günü babası karpuz serası açmaya gitti. Annesi başı ağrıdığı için çadırda uyuyordu. O sırada Cumali'yi bir yerlere kaybolmaması için uyarmış. Cumali de uyarıya aldırış etmeden dışarı çıkıp Yunus Emre isimli arkadaşıyla oyun oynamaya başlamış. Oyunları bitince Cumali üşüdüğünü ve çadıra gideceğini söylemiş, ayrılmışlar. 10 dakika içerisinde çocuk kayboldu. Sulama kanalına mı gitti, biri mi götürdü, gören veya duyan kimse yok. Yunus Emre'yle birlikte oyun oynadıktan sonra ayrılırlarken Yunus Emre'ye üşüdüğü için çadıra gideceğini söylemiş ama her yeri aradık bulamadık. Karada ve sulama kanalında 3 gündür aranıyor ama bulunamadı. Çocuğumuzun fotoğrafı her yerde var. Gören, duyan olursa haber versinler. İnşallah bir sonuca varırız" diye konuştu.

Müge Anlı'da gündeme geldi. (Ekran görüntüsü)Müge Anlı'da gündeme geldi. (Ekran görüntüsü)

AİLE MÜGE ANLI'DA
Timi'nin kaybolmasını Müge Anlı da bugünkü programında gündeme getirdi. Cumali'nin annesi Karanfil Timi canlı yayında oğlunun balık tutmaya meraklı olduğunu ifade etti. Anlı, devletin tüm imkanlarıyla 7 yaşındaki çocuğu aradığını belirtti.

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