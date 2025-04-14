SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel niteliksiz siyasetin markası oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı ve milli iradeyi hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Özel’in niteliksiz siyasetin merkası haline geldiğini belirten Çelik, "Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 12:43 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 13:01
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel niteliksiz siyasetin markası oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dönük çirkin sözlerine verilecek cevaplarının, Avrupa'daki aşırı sağcılara, Türkiye içindeki cuntacı ve mandacılara verdikleri cevapların aynısı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"SİYASİ SÖYLEMLERİ TÜRKİYE VE İSLAM DÜŞMANLARIYLA AYNI"

CHP Genel Başkanı Özel'in siyasi tarih bilmediğini, siyasi tarif yeteneğinden yoksun ve siyasi kavramlardan haberdar olmadığını belirten Çelik, "Özgür Özel'in siyasi söyleminin Avrupa'daki aşırı sağcılarla bire bir benzerlik göstermesi vahimdir. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı ifadeler, Türkiye ve İslam düşmanı Avrupalı aşırı sağcı siyasetçilerin düşmanca sözlerinin aynısıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in X paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in X paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


ÖZGÜR ÖZEL NİTELİKSİZ SİYASETİN MARKASI OLDU

Çelik, şöyle devam etti;

Özgür Özel'in geldiği nokta siyaset alanını değil, siyaset karşıtlığını ifade etmektedir. Siyasete emek vermiş ve siyasi hayatımızda iz bırakmış birçok CHP Genel Başkanı oldu.

Katılmadığımız çokça fikirleri olsa da bu genel başkanların çeşitli siyasi meselelerde nitelikli yaklaşımlarına şahit olduk. Özgür Özel'in geldiği nokta ise tamamen "niteliksiz siyaset"in markası oldu.


Özgür Özel yine İngiliz’e ağladı! Londra Türkiye’nin iç meselesi deyince çileden çıktı: Starmer’a müdahale çağrısıÖzgür Özel yine İngiliz’e ağladı! Londra Türkiye’nin iç meselesi deyince çileden çıktı: Starmer’a müdahale çağrısı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşecek! Tarih ve saat belli oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel niteliksiz siyasetin markası oldu
Türk Telekom
Buldan tarih verdi gözler PKK’ya çevrildi! Kandil’deki terör baronlarının süreci zehirleyecek bahanesi kalmadı: Derhal kongre hemen fesih
Narin Güran cinayeti davasında 15 sanık bugün hakim karşısında: Savunmalar alınıyor
İran’la sıkı fıkı olan PKK’lı Cemil Bayık’a BBC Farsça cilası! İmralı’yı takmadı İsrail’e yanladı: Bizi yanına çeken Orta Doğu’da kazanır
CHP’li Çankaya Belediyesi işçilerin ikramiyesini ödemedi sokaklarda çöp dağları oluştu
Başkan Erdoğan Turkuvaz Medya’nın düzenleyeceği Doğal Kaynaklar Zirvesi’ne katılacak!
Böylesi gelmedi! Galatasaray’dan dev transfer
Metin Yıldız’dan CHP’li Ekrem İmamoğlu ve fondaşlara sert tepki: Şikayet ettikleri her şeyi kendileri yapıyor
Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Bazı illere kar bazı illere bahar geliyor! Hava durumu tersine döndü! İstanbul’da sıcaklık 20 dereceye çıkacak
Milyonlara memur zammı! Sosyal destekler ne kadar artacak? Aile yardımı ve ikramiye gibi ek ödemeler nasıl değişecek?
Kilolara elveda: Dr. David G.Marrero’dan efsane diyet! Hangi meyve ve sebze dostumuz? Yaz aylarında neler tüketmeliyiz?
Galatasaray yönetimi iç transferde büyük bombayı patlattı! Torreira ile 2028’e
Türkiye-Irak arasındaki toplantıda PKK çağrıya uymalı mesajı! Toplantı sonrası ortak bildiri yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...
ABD’li BM yetkilisi Jeffrey Sachs ifşa etti! İşte ABD’nin İsrail planı! 5 yılda 7 savaş!
Başkan Erdoğan Suriye’ye gidecek mi? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan flaş açıklama
1 gram altını bile olan voleyi vuracak! iki dev bankadan rekor altın tahmini geldi