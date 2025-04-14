Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmişti! 67 yaşındaki şüpheliye gözaltı | İlk ifadesi ortaya çıktı: Sinirlendim saldırdım

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi 'nin (15) mezarına saldırı gerçekleştirilmişti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , "İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şüpheli yakalandı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI:

Şüpheli Sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliğine getirildi. Gözaltına alınan şüpheli Duran A.'nın ilk ifadesinde, "Ben evsizim ihtiyaçlarımı mezarlıktan gideriyorum. Bu çocuğun mezarlığa gelip gidenler çok oluyordu oradan biliyorum.

Olay günü de gazetelerde gördüm mezarını merak ettiğim için gittim. Ayağım çitine takıldı düştüm. Düşünce sinirlendim çitlere saldırdım" dediği öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.