SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MASAK raporu dosyaya girdi: CHP Kurultayı’nda 55 kişiye milyonlarca TL ödeme yapıldı!

CHP Kurultayı’nda 55 kişiye milyonlarca TL para verildiği belirtildi. İsmail Saymaz’a 8.2 milyon, Şaban Sevinç’e 521 bin TL yatırıldığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025
MASAK raporu dosyaya girdi: CHP Kurultayı’nda 55 kişiye milyonlarca TL ödeme yapıldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında MASAK, 55 kişinin hesap hareketlerini inceledi. 16'sında kurultay döneminde aylık olağan dışı nakit yatırma işlemi olduğu tespit edildi.

Aylık olağan dışı nakit yatırılan hesaplar arasında, İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile gazeteciler Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz da yer aldı.

MASAK raporundan olağan dışı para yatırma işlemleri de tek tek belgelendi. Buna göre, Eda Ezgi Yıldız'ın hesabına 890 bin 975 lira, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın hesabına 7 milyon 383 bin 599 lira, gazeteci İsmail Saymaz'ın hesabına ise 8 milyon 213 bin 593 lira yatırıldığı görüldü.

EN AZ ŞABAN SEVİNÇ'E
Şaban Sevinç'e 521 bin 732 lira, belediye meclis üyelerinin hesaplarına 10 milyon lira ila 350 bin lira arasında da para yatırıldığı belirlendi. Paraların nasıl elde edildiği araştırılacak.

Şaibeli CHP kurultayındaki para trafiği MASAK raporunda! İsmail Saymaz ve Rıza Akpolata milyonlar: Şaban Sevinç ve Eda Ezgi Yıldız listedeŞaibeli CHP kurultayındaki para trafiği MASAK raporunda! İsmail Saymaz ve Rıza Akpolata milyonlar: Şaban Sevinç ve Eda Ezgi Yıldız listede

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Turkuvaz Medya’nın düzenleyeceği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’ne katılacak!
Narin Güran cinayetinde büyük gün! Cinayete ilişkin 15 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor
Türk Telekom
Milyonlara memur zammı! Sosyal destekler ne kadar artacak? Aile yardımı ve ikramiye gibi ek ödemeler nasıl değişecek?
Kilolara elveda: Dr. David G.Marrero’dan efsane diyet! Hangi meyve ve sebze dostumuz? Yaz aylarında neler tüketmeliyiz?
Türkiye-Irak arasındaki toplantıda PKK çağrıya uymalı mesajı! Toplantı sonrası ortak bildiri yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...
ABD’li BM yetkilisi Jeffrey Sachs ifşa etti! İşte ABD’nin İsrail planı! 5 yılda 7 savaş!
Başkan Erdoğan Suriye’ye gidecek mi? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan flaş açıklama
Doktorların iğrenç yazışmaları ifşa olmuştu! 2 doktor hakkında karar verildi: Mesajları ortaya çıkınca ilk iş bakın ne yapmışlar...
Şampiyonluk yolundan dönüş yok! Sivasspor - Fenerbahçe: 1-3 | MAÇ SONUCU
Sağdan soldan Zubkov! Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 2-0 | MAÇ SONUCU
İsrailli bakanın kızından cinsel istismar suçlaması! Eşi ve oğlu da için içinde! Skandalı örtbas çabasına girdiler...
1 gram altını bile olan voleyi vuracak! iki dev bankadan rekor altın tahmini geldi
İmamoğlu avukatları kurye gibi kullandı! Silivri’deki ’Eko’sistem deşifre oldu, cezaevleri değişti: Murat Ongun kimleri tehdit etti?
İsrail Gazze’deki tek ’tam kapasiteli’ hastaneyi vurdu! Mescid-i Aksa’ya siyonist baskın: Uluslararası topluma acil çağrı
%30 ilave edilmişti! Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2 aylık süreç kritik! Brüt ve net rakam...
Şaibeli CHP kurultayındaki para trafiği MASAK raporunda! İsmail Saymaz ve Rıza Akpolat’a milyonlar: Şaban Sevinç ve Eda Ezgi Yıldız listede
Başkan Erdoğan’dan 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda peş peşe kritik temaslar! İşte o liderler
Fenerbahçe’den Galatasaray’a çalım! Transfer için imza an meselesi