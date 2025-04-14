MASAK raporu dosyaya girdi: CHP Kurultayı’nda 55 kişiye milyonlarca TL ödeme yapıldı!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında MASAK, 55 kişinin hesap hareketlerini inceledi. 16'sında kurultay döneminde aylık olağan dışı nakit yatırma işlemi olduğu tespit edildi.



Aylık olağan dışı nakit yatırılan hesaplar arasında, İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile gazeteciler Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz da yer aldı.

MASAK raporundan olağan dışı para yatırma işlemleri de tek tek belgelendi. Buna göre, Eda Ezgi Yıldız'ın hesabına 890 bin 975 lira, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın hesabına 7 milyon 383 bin 599 lira, gazeteci İsmail Saymaz'ın hesabına ise 8 milyon 213 bin 593 lira yatırıldığı görüldü.

EN AZ ŞABAN SEVİNÇ'E

Şaban Sevinç'e 521 bin 732 lira, belediye meclis üyelerinin hesaplarına 10 milyon lira ila 350 bin lira arasında da para yatırıldığı belirlendi. Paraların nasıl elde edildiği araştırılacak.