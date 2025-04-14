FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 20 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı!"

Konya merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik bugün düzenlediğimiz operasyonlarda; aralarında Kamu Personelinin de bulunduğu 20 şüpheli yakalandı❗️

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Konya merkezli İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda;

Şüphelilerin FETÖ'nün "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi.'

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz