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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 20 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında kamu personelinin de olduğu 20 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya "Şüphelilerin FETÖ'nün "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi." dedi.

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Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 16:48 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 16:48
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 20 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı!"

Konya merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik bugün düzenlediğimiz operasyonlarda; aralarında Kamu Personelinin de bulunduğu 20 şüpheli yakalandı❗️

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Konya merkezli İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda;

Şüphelilerin FETÖ'nün "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi.'

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz

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