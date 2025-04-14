Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi 'nin (15) mezarına saldırı gerçekleştirilmişti.

Hunharca katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: 67 yaşındaki şüpheliye gözaltı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.