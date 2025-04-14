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Hunharca katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: 67 yaşındaki şüpheliye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı." dedi.

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Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 21:14 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 21:29
Hunharca katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: 67 yaşındaki şüpheliye gözaltı

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Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) mezarına saldırı gerçekleştirilmişti.

Hunharca katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: 67 yaşındaki şüpheliye gözaltı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Hunharca katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: 67 yaşındaki şüpheliye gözaltı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden kişi tutuklandı!

Saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şüpheli yakalandı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şüpheli yakalandı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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