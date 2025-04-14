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Çevreyi kirleten CHP'li Urla Belediyesi ve özel bir firmaya 3 milyon 739 bin 452 lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana döktükleri atıklardan oluşan kirlilik nedeniyle Urla Belediyesi'ne ve özel bir firmaya toplam 3 milyon 739 bin 452 lira ceza uygulandığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında ayrıca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bilgisini yer verildi.

Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 10:55 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 10:55
Çevreyi kirleten CHP’li Urla Belediyesi ve özel bir firmaya 3 milyon 739 bin 452 lira ceza

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana döktükleri atıklardan oluşan kirlilik nedeniyle Urla Belediyesi'ne ve özel bir firmaya toplam 3 milyon 739 bin 452 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Çevreyi kirleten CHP'li Urla Belediyesi ve özel bir firmaya 3 milyon 739 bin 452 lira ceza (Sosyal medya)Çevreyi kirleten CHP'li Urla Belediyesi ve özel bir firmaya 3 milyon 739 bin 452 lira ceza (Sosyal medya)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, basına yansıyan görüntüler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince Urla Yağcılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde, hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların Urla Belediyesi ve özel bir firma tarafından bölgeye bırakıldığının tespit edildiği belirtildi.

Çevreyi kirleten CHP'li Urla Belediyesi ve özel bir firmaya 3 milyon 739 bin 452 lira ceza (AA)Çevreyi kirleten CHP'li Urla Belediyesi ve özel bir firmaya 3 milyon 739 bin 452 lira ceza (AA)

Açıklamada, inceleme sonrasında kirliliğe neden olan Urla Belediyesi'ne ve özel firmaya Çevre Kanunu kapsamında ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 lira olmak üzere toplam 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.

Çevreyi kirleten CHP'li Urla Belediyesi ve özel bir firmaya 3 milyon 739 bin 452 lira ceza (Sosyal medya)Çevreyi kirleten CHP'li Urla Belediyesi ve özel bir firmaya 3 milyon 739 bin 452 lira ceza (Sosyal medya)

BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Bakanlık açıklamasında ayrıca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bilgisini yer verildi.

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