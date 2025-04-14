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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana döktükleri atıklardan oluşan kirlilik nedeniyle Urla Belediyesi'ne ve özel bir firmaya toplam 3 milyon 739 bin 452 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Çevreyi kirleten CHP'li Urla Belediyesi ve özel bir firmaya 3 milyon 739 bin 452 lira ceza (Sosyal medya) Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, basına yansıyan görüntüler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince Urla Yağcılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde, hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların Urla Belediyesi ve özel bir firma tarafından bölgeye bırakıldığının tespit edildiği belirtildi.