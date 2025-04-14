Başkan Erdoğan Turkuvaz Medya’nın düzenleyeceği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’ne katılacak!

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla enerjinin kalbi Turkuvaz Medya'da atacak! Doğal Kaynaklar Zirvesi 2 Mayıs’ta İstanbul’da (AA)

2017'DE YOLA ÇIKILDI

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'un haberine göre, Türkiye 2 Mayıs'taki zirveyle "Milli Enerji ve Maden Politikası"nda ikinci adıma geçecek. Böylece, 2017'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın vizyonuyla başlatılan enerjide tam bağımsızlık hamlesinin madencilik ayağındaki adımlar da hızlanacak. Enerjide 'milli başkaldırış' denilen hamleler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Berat Albayrak'ın 'atılamaz' denilen adımları atmasıyla başlamıştı. Önce elektrik ve doğal gazda arz güvenliğini sağlamak için Türkiye'nin konum avantajı da kullanılarak yeni boru hatları devreye alındı, kaynak ülke çeşitliliğiyle ülkemizin bir ticaret merkezi haline gelmesinin yolu döşendi. Gaz depolama kapasitesi artırılarak kısa vadeli arz güvenliği sorununa kökten çözüm üretildi.

MİLLİ ENERJİ POLİTİKASI

Güneş, rüzgâr, nükleer ve biyokütle gibi alanlarda yenilenebilir enerji üretimi artırıldı. Özel sektöre öngörülebilir bir piyasa hazırlandı. Türkiye'nin kendi gemileriyle arama yapma kararlılığıyla başlatılan çalışmalar ise ülkeyi başka bir noktaya taşıdı. Derin denizlerde sondaj operasyonlarını daha önce kiraladığı gemilerle yürüten, bu nedenle de uzun dönemli planlama yapamayan Türkiye, yerli gemilerin filoya katılmasıyla petrol ve doğal gazda ithalatın önlenmesi yolunda adımlar attı. Türkiye artık Karadeniz'de kendi gemileriyle, kendi mühendisleriyle, kendi jeologlarıyla doğal gaz arar hale geldi.