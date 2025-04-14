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TÜGŞAV bölücü örgüte destek açıklaması yapan Ezhel'in bağışını kabul etmedi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) terör örgütüne destek açıklamaları ile gündeme gelen ve Ezhel ismiyle bilinen Sercan İpekçioğlu'nun bağışını kabul etmedi.

Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 09:48 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 09:54
TÜGŞAV bölücü örgüte destek açıklaması yapan Ezhel’in bağışını kabul etmedi

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'Ezhel' lakaplı sözde sanatçı özde provokatör Sercan İpekçioğlu, kazandığı bir tazminatı TÜGŞAV'a bağışladığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ezhel'in paylaşımları (İHA)Ezhel'in paylaşımları (İHA)

Bunun üzerine TÜGŞAV, bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen kimseden bağış kabul etmeyeceklerini belirterek açıklama yaptı.

Ezhel'in paylaşımları (İHA)Ezhel'in paylaşımları (İHA)

BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜ DESTEK VERENLERDEN BAĞIM VE YARDIM KABUL ETMİYORUZ
TÜGŞAV'dan yapılan açıklamada, "Ezhel ismiyle bilinen bir sanatçı kazandığı bir hakaret davasından aldığı tazminatı vakfımıza bağışlamıştır. Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz."

Ezhel'in paylaşımları (İHA)Ezhel'in paylaşımları (İHA)

"Yarın sabah vakfımız hesabına aktarılan bağış miktarı kişinin hesabına iade edilecektir. Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz" ifadelerine yer verildi.

Ezhel'in paylaşımları (İHA)Ezhel'in paylaşımları (İHA)

Ayrıca paylaşımda Ezhel'in daha önce terör örgütüne yakınlığı ile gündeme gelen paylaşımlarına yer verildi.

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