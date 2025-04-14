Bakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu’nda duyurdu: Başkan Erdoğan Suriye’ye gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Başkan Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşecek görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Çalışmalar devam ediyor. Görüşme ABD'de mi Türkiye'de mi olacak, çalışması devam eden konular" dedi.



Bakan Fidan, Başkan Erdoğan'ın olası Suriye ziyaretine ilişkin "Genel itibarıyla böyle bir niyeti mevcut, uygun şartlar, tarih ve zemin üzerinde çalışıyoruz. Şartlar sağlandığında kendileri de Suriye'yi ziyaret etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.



4.'sünü düzenledikleri forumda Fidan, bu çerçevede toplam 155 ülkenin katıldığını belirtti ve bunun uluslararası standartlarda çok yüksek bir sayı olduğuna dikkati çekti.

Bakan Fidan, "Toplamda 155 ülkeden 6 bini aşkın konuğu ağırladık; 5 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 2 meclis başkanı, 2 özerk yönetim lideri, 64 bakan, 61 uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcisi, ayrıca çok sayıda düşünce kuruluşu temsilcisi, diplomatlar, bilim ve iş adamları forumumuza iştirak etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

PKK ÇAĞRIYA UYMALI

Antalya'da Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5. Toplantısı yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katıldığı zirve sonrası açıklanan ortak bildiride, "Öcalan'ın, PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının öneminin altı çizilmiştir" denildi.