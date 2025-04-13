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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında önemli açıklamalarda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor. Fidan "Antalya Diplomasi Forumu'nda 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan olmak üzere 6 bini aşkın kişiyi ağırladık. Krizlerin odağındaki pek çok aktörü ortak bir çatı altında buluşturmuş olduk" dedi.

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Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 12:47 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 12:54
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu’nun kapanışında önemli açıklamalarda bulunuyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor.

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Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Antalya Diplomasi Forumu'nda 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64'ü bakan olmak üzere 6 bini aşkın kişiyi ağırladık. Krizlerin odağındaki pek çok aktörü ortak bir çatı altında buluşturmuş olduk. Bölgedeki acıların dinmesi için diplomasiye inanıyoruz. Önemli konuların tartışıldığı, önemli kararların alındığı bir bir araya geliş serisi oldu. Orta Doğu'da iki devletli çözüm yolunu ve siyasi sorumluluklarımızı bir kez daha vurguladık.

Dünya çok eksenli dönüşümlerden geçerken, küresel diplomasi de cesur adımlara ihtiyaç duymakta. Filistin'de akan kanın durması için gayretlerimize son hızla devam edeceğiz. İsrail'in zulmüne karşı Filistinliler'in sesi olmaya devam edeceğiz. Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Avrupa Güvenliğinde stratejik bir rol oynamaya devam edeceğiz.

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