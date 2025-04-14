AK Parti'nin şeffaflık teklifi CHP'li üyeleri terletti! "İBB'de milyarlarca liralık ihaleler nasıl yapıldı?" sorusu reddedildi: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den sert tepki

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında CHP'li eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki isimler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında CHP'li eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki isimler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP'Lİ ÜYELER ŞEFFAFLIK TALEBİNİ REDDETTİ
CHP'li İBB'de usulsüz ihaleler, paradan kuleler skandalları cevabını ararken AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili şeffaflık talebinin CHP'li üyelerce engellendiğini açıkladı.
Özdemir, İBB iştiraklerinde milyarlarca liralık ihalelerin nasıl yapıldığını araştırmak üzere Meclis'e sunulan Araştırma Komisyonu teklifinin, CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildiğini duyurdu.
"SORULARDAN BİLE ÇEKİNDİLER"
Söz konusu komisyonun, "İBB iştiraklerinde milyarlarca liralık ihaleler nasıl yapıldı? Kamu kaynakları kime, nasıl aktarıldı?" sorularına cevap almayı amaçladığını belirten Özdemir, "Ama ne yazık ki CHP, bu soruların cevabından ziyade sorulmasından bile çekindi. Şeffaflık diyenler, hesap vermeye gelince sessizliğe gömüldü." dedi.
İşte AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in paylaşımının tamamı:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını araştırmak için AK Parti Grubu olarak Meclis'e sunduğumuz Araştırma Komisyonu teklifi, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.
Sorduğumuz sorular çok basit olacaktı aslında:
İBB iştiraklerinde milyarlarca liralık ihaleler nasıl yapıldı?
Kamu kaynakları kime, nasıl aktarıldı?
Bu şehirde hesap veren bir yönetim var mı, yok mu?
Ama ne yazık ki CHP, bu soruların cevabından ziyade sorulmasından bile çekindi.
Şeffaflık diyenler, hesap vermeye gelince sessizliğe gömüldü.
32 iştirak şirketinin denetlenmesi,
Yönetim yapılarının incelenmesi,
Meclis'in bilgi alma hakkının güçlendirilmesi…
Bunların hepsi birer zorunluluktu. Reddedildi.
Bugün İstanbul'da halkın parasıyla kurulan düzenin üstü örtülmek isteniyor.
AK Parti Grubu olarak milletin parasının hesabını sormaya, bu şehrin hakkını korumaya devam edeceğiz.
Gerçekleri halktan saklamaya çalışanlar unutmasın:
Karanlıkta kalmaz hiçbir hakikat.
EKREM İMAMOĞLU DA CEVAPLAYAMAMIŞTI!
Öte yandan CHP'li Ekrem İmamoğlu da milyonlarca liralık kamu zararı ve ihale vurgunlarıyla ilgili sorulara yaklaşık 4 saatlik bir sorguda "Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum" diyerek yanıt vermişti.