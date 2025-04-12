CHP’li belediyelerde maaş krizi! Üsküdar Belediyesi’nde işçiler maaşını alamadı! Skandal durumu SMS’le öğrendiler

CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor. Son olarak bir skandal da CHP'li Sinem Dedetaş yönetimindeki Üsküdar Belediyesi 'nden geldi.

EMEKÇİNİN MAAŞINI ÖDEMEDİLER



Üsküdar Belediyesi'nde, maaş ödemelerinin zamanında yapılamayacağı personele kısa mesajla bildirildi.

Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. tarafından gönderilen mesajda, şu ifadelere yer verildi "Değerli çalışanlarımız, dokuz günlük Ramazan Bayramı idari tatilinden kaynaklı bordro işlemlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle, Mart 2025 dönemi maaş ödemeleri 17 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Ancak belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gecikmenin asıl sebebinin idari tatilden ziyade nakit akışı sorunu olduğu öğrenildi.

"CHP'Lİ ÜSKÜDAR BELEDİYESİ MAAŞ ÖDEYEMİYOR"

AK Parti MKYK Üyesi ve Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ve beklenen oldu; CHP'li Üsküdar Belediyesi birinci yılın sonunda personel maaşı ödeyemiyor!"