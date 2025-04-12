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Antalya Havalimanı ek binaları açıldı! Bakan Uraloğlu: Yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nın yeni terminal binalarıyla yolcu kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona çıkarıldığını açıkladı. Başkan Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen açılışta konuşan Uraloğlu, Türkiye’nin ulaştırma projeleriyle küresel bir lojistik merkezi haline geldiğini vurguladı.

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 18:58 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 19:44
Antalya Havalimanı ek binaları açıldı! Bakan Uraloğlu: Yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Antalya Havalimanı Yeni İç ve Dış Hat Terminal Binaları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak yılın başından bu yana Aydın-Denizli Otoyolu'nu, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nı, Konya Çevre Yolu 2. Kesimi'ni, Malatya Çevre Yolu 2. Etabı'nı hizmete açtıklarını söyledi.

Antalya Havalimanı ek binaları açıldı! Bakan Uraloğlu açıklamalarda bulundu

Kınalı-Malkara Otoyolu'nun temelini attıklarını ve Kırıkkale-Çorum Hızlı Tren Projesi yapım çalışmalarını başlattıklarını hatırlatan Uraloğlu, Bakanlık olarak Türkiye'nin ulaştırma altyapısını güçlendiren projelerle hem vatandaşların refahını arttırdıklarını hem de Türkiye'yi küresel bir lojistik merkez haline getirdiklerini ifade etti.

"Hava yolunu halkın yolu yapacağız" vizyonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde havacılıkta başarılarla dolu yeni bir çağ başlattıklarını belirten Uraloğlu, "2002 yılından itibaren hayata geçirdiğimiz hava ulaşım politikaları ve başlattığımız gökyüzü yolculuğu, ülkemizi havacılık alanında dünya arenasının parlayan yıldızı haline getirdi. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı en son Çukurova Uluslararası Havalimanı'mızı açarak 58'e çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken 132 ülkede 352 noktaya yükselttik. 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük ve bu başarımızı perçinlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"HAVALİMANIMIZIN YILLIK YOLCU KAPASİTESİNİ 35 MİLYONDAN 82 MİLYONA YÜKSELTTİK"

İç ve dış hatlarda 2002'de seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon yolcu sayısını 2024 yılında 230 milyonun üstüne çıkardıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl seyahat eden yolcu sayısının daha da artacağını ve yaklaşık 240 milyon yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz. Hava yolu sektörümüzün gücüne güç katacak Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binaları ve tamamlayıcı tesisleriyle de sivil havacılık sektörümüzün aydınlık geleceğine yeni bir mühür vurduk. Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik. Antalya Havalimanı 82 milyon yolcuya çıkan yeni kapasitesiyle artık 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı'ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2. havalimanı olacaktır."

Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın yeni kapasitesiyle, Türkiye'nin küresel havacılıktaki lider konumunu daha da pekiştireceğine işaret ederek, yeni terminal binalarının Türkiye'nin bayrağını gökyüzünde daha güçlü bir şekilde dalgalandıracağını vurguladı.

Yeni terminal binalarının Antalya'nın kapılarını çok daha geniş ufuklara açacağını dile getiren Uraloğlu, terminallerin bölgenin turizm, ticaret ve istihdam faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını, sosyo-ekonomik kalkınmanın da lokomotifi olacağını söyledi.

"Yol medeniyettir, yol gelişmedir, yol büyümedir" anlayışı ile Türkiye'nin güvenli, konforlu ve hızlı bir altyapıya kavuşması için çabaladıklarını anlatan Uraloğlu, "Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede kendilerinin yanında olduğunu" ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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