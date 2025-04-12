Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda kapasiteyi yükseltmek için pist sayısının artılacağını ifade etti. Bakan Uraloğlu açıklamalarında şunları kaydetti:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı canlı yayınında yaptığı açıklamalarda İstanbul Havalimanı 'na ilişkin yapılacak yeniliklerden ve çalışmalardan bahsetti.

Dünyada ABD'den sonra bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda aynı anda 3 uçak inip kalkabilecek. (Takvim.com.tr arşiv)

ABD'DEN SONRA DÜNYADA İLK

Şu anda İGA'ya dünyadan 110 civarında farklı uçak firması seyahat ediyor. ABD dışına çok da gitmiyor. Onların kendi iç pazarları var, dışarıya pek gitmiyorlar. İstanbul Havalimanı 90 milyon kapasiteli, 80 milyonla geçen yılı kapattık. Hedefimiz 200 milyon, bunu yakalamak için orada çokça piste ihtiyacımız var. Kuzey güney aksında pist var, doğu batı aksındaki pist yapılıyor bitecek.

Pistlerimizi 5'e çıkaracağız. Altyapı yatırımları pahalı ve maksimum şekilde kullanmamız lazım. 3 pist var İGA'da şu an ikisine aynı anda uçak inip kalkıyor. ABD'den sonra dünyada ilk defa 17 Nisan'dan itibaren 3'lü uçak kombinasyonunu sağlayacağız. Aynı anda 3 uçak inip kalkabilecek.