Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Enflasyon düşüş gösteriyor, düşecek, düşmeye devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında "Küresel Sınamalar ve Türkiye'nin Görünümü" başlıklı sunum yaptı. Küresel ekonomik politika belirsizlik endeksinin şu anda en yüksek seviyede olduğuna işaret eden Şimşek, ticarette korumacılığın bunu etkileyen temel faktör olduğunu söyledi.

akan Şimşek, ADF'de ʺKüresel Sınamalar ve Türkiye'nin Görünümüʺ başlıklı sunum yaptı. (AA)

Şimşek, ticarette korumacılığın küresel krizinden sonra ortaya çıktığını ve 2009'dan bu yana 11 kat arttığını dile getirerek, "Türkiye, ticaret korumacılığından ne kadar etkileniyor? Bu noktada nispeten daha güçlüyüz. Diğer ülkelerle kıyaslandığında büyümenin ve refahın devam ettirilmesinde ihracata bağımlılığımız daha düşük. Nihai tüketim harcamaları ve yatırımlar, Türk ekonomisinin temel lokomotifi. Türkiye korumacı politikalara karşı yönünü bulmada emsallerine göre daha iyi noktada." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgesinde önemli bir imalat üssü olduğunu, bu nedenle bağlantılılığı (ulaştırma koridorlarını) bölge içerisinde geliştirmek için yatırımlar yapıldığını belirten Şimşek, Türkiye'nin Orta Koridor'un bir parçası olduğunu, yeni Kalkınma Yolu'nun kurulması çabalarına da iştirak ettiğini anlattı. Bağlantılılık, barış, güvenlik ve refah konusunda bölgede yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Şimşek, bunun en büyük faydasını yine Türkiye'nin göreceğini söyledi.

Şimşek, bir başka önemli küresel meselenin ise küresel borçluluğun artması olduğunu ifade ederek, "Diğer ülkelere göre gayrisafi yurt içi hasılamıza oranla borçluluk oranımız daha düşük. Yani bu şu demek, finansal piyasalardaki dalgalanmalar bittiğinde Türkiye, sağlam yapısal temelleri sayesinde çok daha iyi noktada olacak." diye konuştu.